به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ علامه شیخ علی خطیب نایب رئیس مجلس اعلی اسلامی شیعیان لبنان تأکید کرد: آنچه امروز در جنوب سوریه، یا در ساحل سوریه، یا در شمال سوریه رخ میدهد، به سود هیچکس نیست، بلکه کاملاً در راستای پروژه غربی و آمریکایی برای مقابله با خط مقاومت در منطقه است؛ مقاومتی که به همه اجزای خود برای مقابله با خطرات نیاز دارد.
وی در خطبه های نماز جمعه در مقر مجلس اعلی اسلامی شیعیان لبنان در ضاحیه جنوبی بیروت هشدار داد که خطر اصلی، پروژه صهیونیستی است که امروز تا آنجا پیش رفته که به ایران حمله میکند و این حملات از طریق برخی کشورهای عربی صورت میگیرد، حتی بعضی از کشورهای عربی در سرنگونی موشکهای ایرانی که به سمت فلسطین شلیک شده بودند، مشارکت داشتند.
شیخ خطیب ضمن هشدار به طرفهای سوری گفت: اگر کسی فکر میکند که میتواند بر دیگری پیروز شود، در اشتباه است؛ پروژه اصلی، تقسیم سوریه است. همین تجربه در لبنان رخ داد اما لبنانیها توانستند با آن مقابله کنند و به توافق طائف برسند. اما توافق طائف کجاست؟ چرا اجرا نشد؟ چه کسی مانع اجرای آن شد؟
وی خطاب به لبنانیها افزود: وحدت و امنیت لبنان در شرایط کنونی منطقه، با خطری جدی روبهروست؛ آنچه در سوریه میگذرد میتواند پیامدهای خطرناکی برای لبنان داشته باشد و نباید اجازه دهیم کشورمان در دام آن کشیده شود. آنچه در سوریه رخ میدهد فقط مربوط به سوریه نیست، بلکه کل منطقه عربی و بهطور خاص لبنان را هدف گرفته است.
علامه خطیب با اشاره به تلاشهای آمریکا برای تضعیف مقاومت لبنان گفت: «غرب، بهویژه آمریکا، در گذشته تلاش کرد مقاومت در لبنان را هدف قرار دهد اما ناکام ماند. اکنون نیز تلاش میکند از دروازه دیگری وارد شود. آنچه امروز در جنوب سوریه رخ میدهد، از طرح آمریکایی جدا نیست. آنها میخواهند لبنانیها را به درگیری داخلی سوق دهند تا مقاومت را مجبور به خلع سلاح کنند».
وی هشدار داد: لبنانیها باید آگاه باشند؛ تحریک درگیریهای فرقهای در جنوب سوریه، به دلیل ارتباط جمعیتی میان لبنان و سوریه، میتواند دامنه آن را به لبنان بکشد. هدف نهایی، محاصره مقاومت و کشاندن آن به درگیری داخلی است.
او در پایان از رئیسجمهور لبنان و سایر مسئولان این کشور خواست تا فوراً برای برگزاری کنفرانس گفتوگوی ملی اقدام کنند تا لبنان را از تبعات حوادث سوریه مصون نگه دارند.
وی گفت: اگر نمیتوانیم بر میدان سوریه تأثیر بگذاریم، باید دستکم در داخل لبنان انسجام داشته باشیم. اگر آتش در لبنان شعلهور شود، دیگر اثری از کشور و طوایف آن باقی نخواهد ماند. سرنوشت ما یکی است؛ ما سوار یک کشتی هستیم. اگر آتش در جنگل ما بیفتد، هیچ خانهای سالم نخواهد ماند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما