انتقاد عراقچی از موضع جانبدارانه برخی کشورها در توجیه اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی

۲۸ تیر ۱۴۰۴ - ۲۲:۳۵
کد خبر: 1709511
انتقاد عراقچی از موضع جانبدارانه برخی کشورها در توجیه اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفت وگوی تلفنی با همتای سوئیسی خود از موضع جانبدارانه برخی کشورهای اروپایی در توجیه اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  از وزارت امور خارجه، عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ایگنازیو کاسیس وزیر خارجه سوئیس امروز (شنبه) در تماس تلفنی در خصوص تحولات منطقه و موضوعات روابط دوجانبه گفت وگو و تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران و نقض فاحش اصول منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل، بر ضرورت موضع‌گیری قاطع از سوی همه کشورها در محکومیت این قانون‌شکنی آشکار و پاسخگو کردن متجاوزان تاکید کرد.

وی با انتقاد از موضع جانبدارانه برخی کشورهای اروپایی در توجیه اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا، هشدار داد چنین رفتارهایی موجب عادی‌سازی و ترویج قانون‌شکنی و تشدید ناامنی در سطح منطقه و جهان می‌شود.

وزیر خارجه سوئیس نیز با اشاره به موضع این کشور در دفاع از دیپلماسی و اعلام آمادگی برای هرگونه مساعی جمیله در این زمینه، حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای ایران را خلاف مقررات بین‌المللی توصیف و بر اهمیت تداوم تلاش‌ها برای جلوگیری از تشدید تنش و ناامنی تاکید کرد.

