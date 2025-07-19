انتقاد عراقچی از موضع جانبدارانه برخی کشورها در توجیه اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از وزارت امور خارجه، عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ایگنازیو کاسیس وزیر خارجه سوئیس امروز (شنبه) در تماس تلفنی در خصوص تحولات منطقه و موضوعات روابط دوجانبه گفت وگو و تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران و نقض فاحش اصول منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل، بر ضرورت موضع‌گیری قاطع از سوی همه کشورها در محکومیت این قانون‌شکنی آشکار و پاسخگو کردن متجاوزان تاکید کرد.

وی با انتقاد از موضع جانبدارانه برخی کشورهای اروپایی در توجیه اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا، هشدار داد چنین رفتارهایی موجب عادی‌سازی و ترویج قانون‌شکنی و تشدید ناامنی در سطح منطقه و جهان می‌شود.

وزیر خارجه سوئیس نیز با اشاره به موضع این کشور در دفاع از دیپلماسی و اعلام آمادگی برای هرگونه مساعی جمیله در این زمینه، حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای ایران را خلاف مقررات بین‌المللی توصیف و بر اهمیت تداوم تلاش‌ها برای جلوگیری از تشدید تنش و ناامنی تاکید کرد.

..............................

پایان پیام/