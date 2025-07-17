ادعای عجیب سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: انتظار داریم تهران آغازگر مذاکرات تازه باشد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «تمی بروس» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا شامگاه چهارشنبه در اظهاراتی ادعا کرد: «ایالات متحده انتظار دارد که ابتکار عمل برای از سرگیری مذاکرات در مورد برنامه هسته‌ای ایران از سوی تهران مطرح شود.»

طبق گزارش خبرگزاری روسی «تاس» او بدون اشاره به خیانت آمریکا به دیپلماسی و افتخار «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا به استفاده از مذاکرات به‌ عنوان «یک سیاست فریب برای حمله به ایران»، مدعی شد: «توپ در زمین ایران است و ترامپ از ایران انتظار دارد که مذاکرات را آغاز کند، زیرا این به نفع آن‌ها است.»

این ادعا درحالی است که مقامات ایرانی اعلام کرده‌اند آمریکایی‌ها برای ازسرگیری گفت‌وگوها پیام داده‌اند.

«سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته است: باید این اطمینان حاصل شود که اگر مذاکراتی دوباره شروع شود توسط آمریکا و یا طرف‌های دیگری به جنگ کشیده نمی‌شود.

عراقچی همچنین تأکید کرده است که اقدام آمریکا خیانت آشکار به دیپلماسی بود.

همچنین دیگر مقامات ایران تأکید کرده‌اند که با توجه به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران که در حین مذاکرات تهران و واشنگتن صورت گرفت، بی‌اعتمادی تهران به واشنگتن بسیار بیشتر از قبل شده است.

بروس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنگ اوکراین مدعی شد: «صبر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در مورد حل و فصل بحران اوکراین بی‌حد و حصر نیست.»



بروس در پاسخ به این سوال که آیا آمریکا از طرف روسیه نشانه‌ای مبنی بر «علاقه به یک راه‌حل دیپلماتیک» دریافت کرده است، گفت: «اظهارات رئیس جمهور ترامپ جامع‌ترین نشانه از این است که آیا او وضعیت را مثبت می‌بیند یا خیر و آیا از آنچه ولادیمیر پوتین انجام می‌دهد، راضی است یا خیر. البته، ما شنیده‌ایم که او ناراضی است. ترامپ از نحوه پیشرفت اوضاع تحت تأثیر قرار نگرفته است.»

به گفته او، اقدامات ترامپ و «تصمیم او برای ارائه سلاح‌های دفاعی اضافی به اوکراین» نشانه‌ای از این واقعیت است.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا افزود: «همانطور که قبلاً گفته‌ام، او در حالی که یک دیپلمات است و همیشه نسبت به روش‌های دیپلماتیک خوش‌بین است، واقع‌بین نیز هست. با اقدامات جدید رئیس جمهور ترامپ علیه روسیه و ایران، جهان می‌بیند که او در حالی که مردی صبور است، حاضر نیست برای رسیدن به اهداف خود از دیدگاه خود کوتاه بیاید.»

در ۱۴ ژوئیه، ترامپ اعلام کرد که واشنگتن تصمیم گرفته است در صورت پرداخت هزینه چنین تجهیزاتی توسط اروپا، به انتقال سلاح و تجهیزات نظامی به کی‌یف ادامه دهد. ناتو این روند را هماهنگ خواهد کرد. همانطور که رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت، این تجهیزات شامل ۱۷ سامانه پاتریوت خواهد بود.

