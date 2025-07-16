گزارش آسوشیتدپرس از جزئیات توافق سه کشور اروپایی درباره ایران

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به گفته دو مقام آمریکایی و دو دیپلمات اروپایی که خواستند نامشان فاش نشود، سفرای سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان در سازمان ملل روز سهشنبه در دفتر نمایندگی آلمان با یکدیگر دیدار کردند تا در مورد توافق احتمالی با ایران و یا اعمال مجدد تحریمها علیه این کشور گفتوگو کنند.
مقامات آمریکایی همچنین گفتند که این موضوع در تماس تلفنی روز دوشنبه بین «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه ایالات متحده و وزرای امور خارجه این سه کشور نیز مطرح شد.
وزارت امور خارجه آمریکا روز سهشنبه پس از این تماس تلفنی اعلام کرد که این چهار نفر درباره اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح هستهای صحبت کردهاند.
انگلیس، فرانسه و آلمان بخشی از توافق هستهای ۲۰۱۵ با ایران، موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) هستند که منجر به محدودیت برنامه هستهای تهران در ازای لغو تحریمهای این کشور شد، توافقی که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، در دوره اول ریاست جمهوری خود در سال ۲۰۱۸ بهطور یکجانبه ایالات متحده را از آن خارج کرد.
تروئیکای اروپا طبق این توافق میتوانند با استفاده از بندی در آن که تحت عنوان مکانیسم ماشه شناخته میشود، تحریمهای سازمان ملل علیه ایران را بازگردانند.
«ژان نوئل بارو» وزیر امور خارجه فرانسه روز سهشنبه مدعی شد که سه کشور اروپایی حق دارند تحریمها را دوباره اعمال کنند.
وزارت امور خارجه فرانسه در بیانیهای پس از نشست وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل اعلام کرد: بارو در مورد ایران، بر اولویت از سرگیری مذاکرات برای ایجاد یک چارچوب بلندمدت برای برنامه هستهای ایران تأکید کرد. فرانسه، آلمان و بریتانیا بدون تعهد قابل تأیید از سوی ایران تا حداکثر پایان ماه اوت حق دارند، تحریمهای سازمان ملل را که ۱۰ سال پیش لغو شده بودند، دوباره اعمال کنند.
بنابر گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، دیپلماتها جزئیات توافق مورد نظر میان تروئیکای اروپایی را ارائه نکردند.
«سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران در روزهای اخیر گفت که تهران در صورت تضمین عدم حملات بیشتر، پس از حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هستهای خود، از سرگیری مذاکرات هستهای با ایالات متحده را خواهد پذیرفت.
او گفت که باید «تضمین محکمی مبنی بر عدم تکرار چنین اقداماتی وجود داشته باشد» و تأکید کرد که «حمله به تأسیسات هستهای ایران، دستیابی به یک راه حل را دشوارتر و پیچیدهتر کرده است.»
رژیم صهیونیستی در حالی حملات متجاوزانه خود علیه ایران را در بامداد ۱۳ ژوئن به بهانه مقابله با تهدید هستهای ایران آغاز کرد که تهران و واشنگتن در حال مذاکره برای دستیابی به توافقی درخصوص برنامه هستهای ایران و تحریمهای این کشور بودند. ایالات متحده سپس چند روز پس از آغاز جنگ در همراهی با اسرائیل، سه سایت هستهای کلیدی در ایران را هدف قرار داد.
