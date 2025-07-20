به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور جلسه علنی صبح امروز(یکشنبه، ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۴) با بیان اینکه امروز بر همگان روشن شده که دشمن در جنگ ۱۲روزه‌ تحمیلی ضربه‌ بزرگی از مردم ایران خورده است، گفت: بزرگ ترین عامل بازدارنده‌ دشمن از دست‌درازی مجدد به ایران عزیز، انسجام ملی است که دنیا آن را مشاهده کرد. بی‌تردید حفظ این انسجام بزرگ ترین وظیفه‌ هر ایرانی است و لازمه‌ این انسجام، فصل الخطاب دانستن رهبر معظم انقلاب به عنوان تکیه‌گاهی اطمینان بخش است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه بیانات حکیمانه‌ رهبر فرزانه‌ انقلاب در دیدار با مسئولان قوه‌ قضاییه بار دیگر راهنمای خواص و مایه‌ دلگرمی مردم دانست و عنوان کرد: «امر ملی» دانستن کار بزرگ ملت در شکست‌ دادن دشمن، مفهوم مهمی است‌ که ایشان بر آن تأکید کردند.

وی افزود: دشمن ایران، بزرگترین شکست را از ملت ایران خورد؛ این دست ملت بود که به صورت دشمن سیلی زد. این ملت پیوندی از عمق جان با کشور خود دارد و بی‌وطن‌ها، ملت‌های اجاره‌ای یا مزدوران آواره، توان فهم نسبت تاریخی ملت ایران با کشورشان را ندارند. مردم ایران باطل السحر نقشه های دشمنان ایرانند.

دکتر قالیباف در ادامه با بیان اینکه تصریح رهبر معظم انقلاب بر اینکه این یکپارچگی افراد با جهت گیری های سیاسی مختلف و بعضاً متقابل و با وزن های مذهبی مختلف را اتحاد عظیم ملی دانستند، وظیفه‌ای سنگین برای نخبگان و مسئولان ایجاد می‌کند، اظهار داشت: مأموریت رهبر حکیم انقلاب به همه‌ ما این است که نگهبان این امر ملی باشیم و بر همه واجب است که از آنچه این اتحاد و یکپارچگی را تضعیف می‌کند پرهیز کنند و در مقابل ذینفعان انشقاق و اختلاف، سینه سپر کنند.

رئیس قوه مقننه در ادامه با تأکید بر اینکه نباید اجازه داد کسی در شکاف اختلاف سلیقه‌ها برای خود یا جناح سیاسی‌اش لانه و آشیانه بسازد، گفت: افراد گوناگونی از سر کینه یا غضب نسبت به ایران یا نظام و یا برای گروه‌گرایی سیاسی، بقای خود را در چنگ زدن به چهره‌ وحدت‌آفرین نظام می‌بینند اما ملت ایران عزم همدلی و یکپارچگی کرده است و به یاری خدا این امر ملی روز به روز قوی تر خواهد شد.

وی همچنین ریل گذاری رهبر انقلاب در حوزه‌ رفتاری را نیز فصل الخطابی روشن برای همه خصوصاً نیروهای انقلابی و صاحبان تریبون دانست و افزود: اعتراض از سر بی اطلاعی و بی‌صبری و پافشاری بر یک نظر یا لحن نادرست و نسنجیده، ذیل هر نام و عنوانی به ضرر کشور است و باید از آن پرهیز شود.

دکتر قالیباف ادامه داد: اما سیاست‌گذاری که ایشان برای دیپلماسی و میدان کردند و تعیین کردند که ایران در همه‌ عرصه ها فقط با دست پر و از موضع قدرت وارد می شود، چراغ راه دستگاه سیاست خارجی و نیروهای مسلح است که نشان می دهد راهبرد اصلی، قوی شدن ایران در عرصه های مختلف است و باعث می شود دشمن به جای اینکه دنبال صلح تحمیلی یا جنگ تحمیلی برود پاسخگوی مطالبات به حق مردم ایران باشد.

رئیس دستگاه تقنینی کشور اضافه کرد: ما بر این باوریم اگر همه با فصل الخطاب دانستن رهبر انقلاب، ذیل رهنمودهای ایشان عمل کنیم و مخصوصاً بر حفظ انسجام ملی اهتمام بخشیم، نه تنها از هر تجاوز مجددی به کشورمان جلوگیری خواهد شد بلکه دشمن مجبور به پذیرش حقوق مردم ایران می شود.

وی در ادامه در خصوص تجاوزهای وحشیانه‌ رژیم صهیونی به دمشق تصریح کرد: ایران همواره در کنار مردم سوریه می‌ایستد و از یکپارچگی‌ و تمامیت ارضی این کشور دفاع می کند اما تجاوزهای گسترده‌ رژیم‌ صهیونی علیه افراد دست نشانده‌ و وابسته به نظام سلطه پیام های مهمی را با خود به همراه داشت.

دکتر قالیباف ادامه داد: امت اسلامی امروز فهمیده که دمشق آخرین پایتخت یک کشور اسلامی نخواهد بود که این رژیم به آن حمله می‌کند و دولت ها و امت های اسلامی، پیش از آنکه این آتش دامن آنها را بگیرد باید برای کشیدن قلاده‌ سگ زنجیری آمریکا متحد شوند؛ قصد رژیم بی‌ثبات سازی، خلع سلاح، تجزیه کشورهای جهان اسلام و توسعه‌ فضای سرزمینی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با هشدار اینکه حاکمیت‌هایی که امنیت خود را در همراهی با زیاده خواهی های این رژیم جنایتکار تعریف کرده اند، بدانند که در یک حباب داخل اقیانوسی ‌طوفانی ساکن شده اند و فرصت زیادی برای ‌حفظ تمامیت ارضی ‌خود ندارند، گفت: رژیم صهیونیستی دشمن هر نوع صلح، ثبات، حق حاکمیت و یکپارچگی سرزمینی در سراسر منطقه است و تنها زبانی‌ که می فهمد زبان قدرت است.

وی افزود: بمباران تمامی امکانات دفاعی سوریه در ماه های اخیر و حمله به دمشق و تهدید اشغال سرزمینی و تلاش عیان برای تجزیه‌ این کشور، حقیقتی آشکار برای آن دسته از افراد ساده اندیش بود که گمان می کردند اطاعت از این سگ هار بی مهار، صلح و ثبات به ارمغان می آورد. حالا دیگر زمان آن رسیده که دولت های اسلامی به خود جرأت دهند و در مقابل این رژیم تمامیت‌خواه به پشتیبانی امت اسلامی بایستند و او را عقب برانند.

دکتر قالیباف همچنین تحریم تسلیحاتی رژیم آپارتاید صهیونیستی توسط ۱۱ کشور در نشست بوگوتا را اقدامی شجاعانه دانست که می تواند تبدیل به الگویی عملی برای مقابله‌ موثر با این رژیم شود و افزود: کشورهای مسلمان ظرفیت های عظیم اقتصادی برای فشار بر این رژیم دارند که باید با عبور از بیانیه‌خوانی صرف، در عمل برای متوقف کردن توسعه‌طلبی و ماشین نسل‌کشی رژیم صهیونی وارد میدان شوند و خود را از شر نقشه های آینده‌ آن نجات دهند.

وی اضافه کرد: در جهان امروز گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر فلسطین اشغالی خانم فرانچسکا آلبانیز که در اقدامی نادر، نسل کشی و آپارتاید رژیم را به طور منظم و دقیق مستند و به جهانیان اعلام کرده است، توسط آمریکا تحریم می شود. در چنین جهانی که پاسبانان حقیقت تحریم و جنایتکاران‌ جنگی تشویق می شوند، کشورهای‌ مستقل یا باید به خود جرأت دهند و در برابر این متجاوزان بین المللی بایستند و یا مرگ تدریجی و تجزیه‌ کشورشان را به تماشا بنشینند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: امروز که برای همه روشن شده چه نقشه های شومی برای خلع سلاح و به خاک و خون کشیدن تمام منطقه طراحی شده است، مطمئن هستیم به یاری خدا صفحه‌ای جدید از مقاومت در برابر نسل‌کشی، جنایت و اشغالگری رژیم صهیونی در منطقه و جهان ورق خواهد خورد.



