اتحاد مقدس ملت ایران، خط بطلانی بر نفاق و اختلاف است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دبیرکل مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم در گفتگویی به تحلیل ابعاد و پیام‌های راهبردی بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سالروز شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع) پرداخت و این سخنان را منشوری جامع برای تقویت اقتدار ملی و خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان توصیف کرد.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی بنایی، اظهار داشت: سخنان حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب در آستانه هفته دولت، حاوی نکات بسیار مهم و کلیدی بود که نیازمند تبیین و توجه ویژه از سوی نخبگان، مسئولان و آحاد مردم است. این بیانات در حقیقت یک نقشه راه دقیق برای حفظ انسجام داخلی و نمایش قدرت در عرصه بین‌المللی است.

اقتدار ملی، ثمره مقاومت جانانه در برابر استکبار

وی با اشاره به بخش اول سخنان رهبری گفت: همانطور که معظم‌له اشاره فرمودند، ملت بزرگ ایران با مقاومت و مقابله‌ای جانانه و هوشمندانه در برابر جبهه استکبار به سرکردگی آمریکا و رژیم صهیونیستی، توانسته است قدرت، عظمت و اقتدار خود را به رخ جهانیان بکشاند. این اقتدار یک شبه به دست نیامده، بلکه حاصل ۴۵ سال استقامت بر آرمان‌ها و عدم تسلیم در برابر زورگویی‌هاست. رهبر انقلاب به درستی ریشه این دشمنی را تشریح کردند؛ آمریکا، ایرانی مستقل و قدرتمند را برنمی‌تابد و ایران را «گوش به فرمان» می‌خواهد و ملت ما هرگز این جسارت و اهانت را تحمل نکرده و نخواهد کرد.

رئیس دانشگاه طلوع مهر مهم‌ترین بخش بیانات رهبری را هشدار ایشان در خصوص راهبرد جدید دشمن دانست و افزود: رهبر معظم انقلاب با بصیرتی مثال‌زدنی، راهبرد کنونی دشمن را «ایجاد اختلاف و نفاق» از طریق عوامل داخلی صهیونیسم و آمریکا معرفی کردند. دشمن پس از شکست در فشارهای خارجی، اکنون تمام توان خود را بر ایجاد دوقطبی‌های کاذب و درگیر کردن نیروهای داخلی با یکدیگر متمرکز کرده است.

وی تأکید کرد: در همین راستا، تفکیک هوشمندانه رهبری میان «چندصدایی و اختلاف سلیقه سیاسی» با «تخریب و اتحادشکنی» بسیار حائز اهمیت است. وجود سلایق مختلف سیاسی در چارچوب نظام، امری طبیعی و حتی مفید است؛ اما همه این سلایق باید در نقطه «دفاع از نظام و ایران» متحد و یکپارچه باشند. هر صدایی که به دنبال تضعیف مبانی و ارکان نظام باشد، در زمین دشمن بازی می‌کند.

حفظ اتحاد پولادین؛ وظیفه‌ای همگانی و ملی

حجت الاسلام والمسلمین بنایی با اشاره به وظیفه خطیر اهل قلم و فعالان رسانه‌ای گفت: رهبر انقلاب وظیفه اهل قلم و بیان، به ویژه در فضای مجازی را، حفظ «اتحاد مقدس پولادین ملت ایران» دانستند. امروز، هر قلم و بیانی که در جهت ایجاد یاس، تفرقه و سیاه‌نمایی حرکت کند، خواسته یا ناخواسته به تحقق راهبرد دشمن کمک می‌کند.

وی ادامه داد: تأکید ایشان بر حمایت از سران سه قوه و شخص رئیس جمهور محترم نیز در همین راستا قابل تحلیل است. نقد منصفانه برای «اصلاح، تکمیل و نوآوری» امری پسندیده و ضروری است، اما «تخریب» و زیر سؤال بردن مبانی جمهوری اسلامی، دقیقاً همان چیزی است که دشمن می‌خواهد. همه باید از قوای سه‌گانه حمایت کنند تا بتوانند با قدرت و تمرکز به وظایف خود عمل نمایند.

لزوم استقامت و حمایت عملی از جبهه مقاومت

دبیرکل مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری قم در پایان تصریح کرد: بیانات رهبر انقلاب بار دیگر بر لزوم «استقامت»، «افزایش توان دفاعی و قدرت بازدارندگی کشور» و «حمایت عملی از مردم مظلوم فلسطین و غزه» تأکید داشت. ایشان حرکت شجاعانه انصارالله یمن را به عنوان یک الگوی موفق در حمایت از فلسطین ستودند که این خود پیامی روشن برای تمام آزادی‌خواهان جهان است. در نهایت، حفظ این «اتحاد مقدس» و تقویت همبستگی میان آحاد ملت، دولت، نظام و نیروهای مسلح، یک وظیفه همگانی و ملی است که ضامن عبور کشور از تمامی چالش‌ها و رسیدن به قله‌های پیشرفت خواهد بود.

