به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آستان قدس حسینی دستورالعملهای جدیدی را برای ساماندهی به مشارکت موکبها در زیارت اربعین صادر کرد.
در دستورالعامل صادره از آستان قدس حسینی بر موارد زیر تاکید شده است:
۱- توجه به نظافت موکب و اطراف آن، شناسایی محلهای ذبح و پخت و پز و توزیع و نظارت بر سطل زباله در امتداد موکبهای خدماتی.
۲- رعایت زمانهای حرکت مقرر شده توسط اداره، و عدم تکرار حرکت دستههای عزاداری.
۳- پایبندی به روزهای تعیینشده برای دستههای عزاداری، دستههای زنجیرزنی و دستههای سینهزنی طبق برنامه زیر:
– (۱۴ و ۱۵ صفر) برای دستههای با شتر.
– (۱۶ و ۱۷ صفر) برای دستههای زنجیرزنی.
– (۱۸ و ۱۹ صفر) برای دستههای سینهزنی.
– (۲۰ صفر) فقط برای زیارت در نظر گرفته شده است.
زمان حرکت از ساعت ۶:۰۰ صبح تا ۱۲:۰۰ بامداد است.
۴- دسته عزاداری از ستونهای قبله در حرم امام حسین (علیه السلام) شروع میشود و از حرم مطهر عبور میکند، سپس به سمت بین الحرمین میرود و از کنار حرم مطهر حضرت عباس (علیه السلام) عبور میکند و از ستون قبله حرم حضرت عباس (علیه السلام) خارج میشود، به استثنای دستههایی که شتر دارند.
۵. دستههای عزاداری هر استان باید در قالب یک دسته عزاداری واحد حرکت کنند.
۶. هنگامی که زمان تعیینشده برای هر استان به پایان میرسد، دستههای عزاداری آن استان برای جلوگیری از تداخل با دستههای عزاداری سایر استانها پایان مییابد.
۷. بانیان موکب باید مسیرهای خروج اضطراری را در داخل موکب به منظور حفظ امنیت عمومی فراهم کنند.
۸- اموال عمومی را حفظ کنید و از برپایی هرگونه دستهای که باعث مسدود شدن جادهها، آسیب رساندن به باغها یا قطع درختان میشود، خودداری کنید.
۹- آیینهای اصیل حسینی را حفظ کنید و از معرفی هرگونه عنصر خارجی (مانند شور) خودداری کنید. اشعار را مطابق با میراث عراقی بخوانید.
۱۰- به ابعاد چرخ دستیهای بلندگو که باید ۱ در ۱.۵ متر و ارتفاع ۲ متر باشد، پایبند باشید. طبلهای شعاعی را در دستههای زنجیرزنی قرار ندهید و تعداد طبلهای چرمی را به نیاز عزاداران محدود کنید.
۱۱- صدا باید به تعداد بلندگوها تنظیم شود، به طوری که دو بلندگو روبروی هم قرار گیرند.
۱۲- هنگام اذان و شروع نماز، بلندگوها باید خاموش باشند.
۱۳- کپسولهای آتشنشانی باید قبل از برپایی موکب، به دقت نگهداری و بازرسی شوند.
۱۴- در طول زیارت اربعین، همراهی زنان با مردان در مراسم عزاداری ممنوع است.
۱۵- به دلیل دمای بالای هوا و برای حفظ سلامت همه، پخت و پز در محدوده اطراف حرمین شریفین ممنوع است.
۱۶- در مورد موکبهای دارای شتر، برگزاری هرگونه مراسمی که با زیارت اربعین همخوانی نداشته باشد، مانند حمل سر و اجساد، مجاز نیست. موکبهایی که از این دستور سرپیچی کنند، با عدم ورود به ورودیهای اصلی، به محل خود بازگردانده خواهند شد.
۱۷- دستورالعملها و توصیههای بهداشتی صادر شده توسط وزارت بهداشت را رعایت کنید.
۱۸- از ورود افراد غریبه به مراسم عزاداری خودداری کنید. مسئول مستقیم امنیت موکب، بانی آن است.
۱۹- به هرگونه فعالیت یا حضور مشکوک در نزدیکی موکب توجه ویژه داشته باشید. در صورت مشاهده هرگونه حادثه، آن را به نزدیکترین مراجع امنیتی گزارش دهید.
۲۰- عدم تعدی شبکههای برق و آب
۲۱- حمل وسایل تیز یا سلاح گرم ممنوع است.
۲۲- عدم برافراشتن و حمل هیچ عکس یا بنری از نمادهای مذهبی یا سیاسی.
۲۳- حمل چوب یا پرچمهای نامناسب با مراسم اربعین ممنوع است.
۲۴- بانی موکب باید هنگام ورود به دروزارهها و حرم، تعهد کتبی و مدرک شناسایی صادره از اداره امور شعایر و موکبها را ارائه دهد.
۲۵- تأکید به همه موکبداران مبنی بر جمعآوری کلیه سازههای آهنی و نخالهها بلافاصله پس از پایان مراسم زیارت.
