نقشه نابودی پاکستان طراحی شده است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام سید جواد نقوی، نایب رئیس تحریک بیداری امت مصطفی در پاکستان، در سخنانی پیرامون وضعیت کنونی جهان هشدار داد که اگر در برابر ظلم و جنایت در غزه، واکنش قوی و به‌موقعی نشان داده می‌شد، امروز این ظلم تا آستانه پاکستان پیشروی نمی‌کرد.

وی گفت: دشمن اکنون مسیر حمله به خاک پاکستان را هموار کرده است، و هرگاه جنگی در خاک دشمن متوقف نشود، همانند آتشی شعله‌ور می‌شود و تا خانه‌های ما می‌رسد.

نقوی تأکید کرد که اسرائیل پس از غزه، لبنان، سوریه و ایران را هدف قرار داده و اکنون ترکیه و پاکستان نیز در فهرست اهداف بعدی‌اش قرار دارند. حملات اخیر به کاخ ریاست‌جمهوری، وزارت دفاع و ستاد ارتش سوریه نیز حلقه‌هایی از همین زنجیره هستند.

این عالم برجسته با تأکید گفت که پاکستان باید این واقعیت را بپذیرد که اگر ما اجازه دهیم دشمن تا درب خانه‌مان پیشروی کند و آنگاه به فکر دفاع بیفتیم، این آغاز شکست خواهد بود. دفاع واقعی همیشه در خاک دشمن اتفاق می‌افتد، نه در حیاط خانه خودمان. متأسفانه راهبرد امنیتی پاکستان همواره بر اساس واکنش‌های دیرهنگام و اقدامات پس از ویرانی بوده است و پیامدهای آن را امروز می‌بینیم.

نقوی افزود وضعیت امروز نتیجه سیاستی است که در آن پاکستان فریاد مظلومان را نادیده گرفت، در برابر ظلم سکوت کرد و به دنبال پناه بردن به دامن قدرت‌های استکباری چون آمریکا رفت. کشوری که آمریکا به آن دوستی هدیه داده، چیزی جز ویرانی، خونریزی و نابودی برایش نمانده است. برای پاکستان نیز یک طرح خاص و هدفمند برای نابودی تدارک دیده شده، که در آن از ضعف‌های داخلی‌مان به‌عنوان سلاح علیه خود ما استفاده می‌شود.

نقوی از ملت، رهبران و نخبگان پاکستان خواست تا از خواب غفلت بیدار شوند و پیش از آنکه دشمن کاملاً مسلط شود، راهبردهای خود را تغییر دهند و مبارزه با ظلم را از ورای مرزها آغاز کنند، تا فردا روز مجبور نباشند بر پیکر فرزندانشان گریه کنند.

پایان پیام/ ۲۱۸