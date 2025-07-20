«سرشت انسان در اسلام و مسیحیت» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کتاب «سرشت انسان در اسلام و مسیحیت» به همت انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب به دومین چاپ خود در تابستان امسال رسید.

انسان‌شناسی یکی از آمـوزه‌های بنیادین و اساسی هر دین است، به گونه‌ای‌که شناخت درست و دقیق نظام الاهیاتی یک دین بدون شنـاخت انسان‌شناسی آن ممکن نیست. یکی از اختلافات اساسی، و شاید اساسی‌ترین اختلاف اسلام با دیگر ادیان آمـوزه انسان است و این اختلاف بین اسلام و مسیحیت به نهایت است. برای درک درست دو نظام الاهیاتی اسلام و مسیحیت و تمیز نقاط اشتراک و اختلاف آنها، مطالعه تـطبیقی انسان‌شناسی دو دین بـسیار مـفید، بلکه ضـروری است. در کتـاب حـاضر «سرشت انسان» را در این دو دین با تکیه بر متون مقدس آنها مقایسه و بررسی شده است.

گفتنی است کتاب «سرشت انسان در اسلام و مسیحیت» به قلم «عبدالرحیم سلیمانی اردستانی» به رشته تحریر در آمده و تلاش می‌کند تا نگاه دو دین اسلام و مسیحیت را نسبت به انسان بررسی کند.

