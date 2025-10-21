از سردرگمی تا کشف حقیقت؛ روایت یک بریتانیایی از آشنایی با اسلام

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بروس پاترسون بریتانیایی که طی رهگذری طولانی و کنجکاوی‌های فراوان از مسیحیت دست کشید و مسلمان شد، در یادداشتی تجربه شخصی خود در مسیر جست‌وجوی حقیقت و روی آوردن به اسلام را بازگو می‌کند.

سررگمی در دنیای پر از تلاطم

او در مقدمه می‌گوید: همه ما در فرهنگ‌ها، کشورها و مذاهب مختلف به دنیا آمده‌ایم، در دنیایی که اغلب گیج‌کننده و پر از مشکلات است. وقتی به اطراف خود نگاه می‌کنیم، به راحتی می‌توانیم ببینیم دنیا در چه وضعیت پر از جنگ، فقر و جرم قرار دارد. با این حال، وقتی به تربیت و آموزش خود نگاه می‌کنیم، چگونه می‌توانیم مطمئن باشیم همه آنچه به ما گفته شده، حقیقت دارد؟

در ادامه می‌گوید: سؤالاتم درباره واقعیت هستی باعث شد تصمیمی تازه بگیرم از کنجکاوی فرار نکنم و حقیقت را جستجو کنم.

جست‌وجو در مسیحیت و سایر مذاهب

پاترسون با اشاره به دوران کودکی خود در خانواده‌ای مسیحی می‌گوید: اولین گام‌هایم را با مطالعه کتاب مقدس و پرسشگری از کشیش‌ها برداشتم، اما به زودی از پاسخ‌ها ناامید شدم، زیرا تناقضاتی در کتاب مقدس دیدم که نمی‌توانستم نادیده بگیرم.

او در ادامه با یادآوری تجربه‌هایش از جست‌وجو در مذاهب مختلف افزود: پس از مسیحیت، به سراغ دین یهود و مکاتب شرقی، به‌ویژه بودیسم رفتم و حتی مدت‌ها در معابد بودایی مدیتیشن کردم، اما این مسیر نتوانست پاسخ‌های اساسی به پرسش‌های من درباره واقعیت زندگی بدهد.

سفر به شرق و بررسی مذاهب قبیله‌ای

پاترسون با اشاره به سفرهای خود به نقاط مختلف جهان می‌گوید: بررسی مذاهب قبیله‌ای و اندیشه‌های روحانی نیز نشان داد که هر دینی بخشی از حقیقت را دارد، اما هیچ یک نمی‌تواند تمام حقیقت را ارائه دهد؛ در این مرحله به این نتیجه رسیدم که حقیقت باید مطلق باشد و نمی‌تواند برای هر کس متفاوت باشد.

کشف اسلام

وی در ادامه داستان، لحظه‌ای از سردرگمی عمیق خود را چنین توصیف می‌کند: روی زمین افتادم و دعا کردم: ای خدا، من گیج شده‌ام، لطفاً مرا به حقیقت راهنمایی کن. همین دعا باعث شد با اسلام آشنا شوم.

وی تصریح کرد با مطالعه قرآن و پرسشگری درباره آموزه‌های اسلام، دریافت کردم که این دین پاسخ‌های منطقی و کامل به تمامی پرسش‌های من درباره حقیقت هستی ارائه می‌دهد.

ویژگی بارز اسلام و راهنمایی قرآن

پاترسون ویژگی بارز اسلام را روشن بودن تمایز میان خالق و مخلوق می‌داند و می‌گوید: در اسلام تنها خالق پرستش می‌شود و هرگونه پرستش مخلوقات ممنوع است. این چیزی بود که در هیچ یک از مذاهب دیگر نیافته بودم.

وی در ادامه تأکید کرد که قرآن به عنوان راهنمای زندگی، پاسخ به تمامی پرسش‌ها را در خود دارد و آموزه‌های پیشین او از مذاهب مختلف، مانند قطعات یک پازل، معنا پیدا کردند.

در پایان، بروس پاترسون از خوانندگان دعوت می‌کند تا اسلام واقعی و قرآن را مطالعه کنند و می‌گوید: با این کار شاید بتوانید مسیر جستجوی حقیقت زندگی را کوتاه‌تر کنید. من برای موفقیت شما دعا می‌کنم و امیدوارم حقیقت مطلق را بیابید، همان خالقی که زندگی ما را آفریده است!

