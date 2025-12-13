ترکیه: قصد عملیات نظامی علیه «قسد» را نداریم

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که این کشور قصد انجام عملیات نظامی علیه نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) در خاک سوریه را ندارد.

ذکی آق‌تورک، سخنگوی وزارت دفاع ترکیه در نشست خبری در آنکارا گفت: برخی کشورها «قسد» را تشویق می‌کنند تا از تحویل سلاح خودداری کرده و در صفوف ارتش سوریه ادغام نشوند. هیچ فایده‌ای در تلاش‌های قسد برای وقت‌کشی وجود ندارد و تنها گزینه پیش‌روی آن‌ها ادغام در ارتش سوریه است.

وی افزود: فعالیت‌های «قسد» مانع تلاش‌ها برای برقراری ثبات و امنیت در سوریه می‌شود و ادعاها درباره آماده‌سازی ارتش ترکیه برای عملیات نظامی در سوریه صحت ندارد. او توضیح داد که تحرکات اخیر ارتش ترکیه صرفاً در چارچوب «عملیات معمول واحدها» انجام شده است.

آق‌تورک یادآور شد که ترکیه پیش‌تر نیز خواستار ادغام نیروهای «قسد» در ارتش سوریه شده بود و بر لزوم رصد تحرکات این گروه و فعالیت‌های ارتش سوریه تأکید کرد.

گفتنی است «احمد الشرع» رئیس‌جمهور انتقالی سوریه پیش‌تر توافقی با مظلوم عبدی فرمانده «قسد»، برای ادغام نهادهای مدنی و نظامی در شمال شرق سوریه امضا کرد، اما این توافق تاکنون اجرایی نشده است.

.............................

پایان پیام/ 167