حشد الشعبی عراق را از تجزیه نجات داد/ هیمنه آمریکا همچنان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله سید یاسین موسوی، امام جمعه بغداد و استاد برجسته حوزه علمیه نجف اشرف، تأکید کرد که هفته گذشته شاهد تحولات مهمی در عرصه داخلی و بین‌المللی بودیم که عراق در کانون توجه این تحولات قرار داشت.

وی خاطرنشان کرد که سالگرد پیروزی و روز حشد الشعبی، نقطه عطفی تاریخی و سرنوشت‌ساز در مسیر دولت و ملت عراق به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اینکه عراق دوره‌ای بسیار خطرناک را پشت سر گذاشت، گفت: توطئه‌ای بزرگ برای تجزیه و سرنگونی عراق به دست تروریسم تکفیری طراحی شده بود؛ فارغ از اینکه مجریان آن چه کسانی بودند، آنچه رخ داد پروژه‌ای روشن و هدفمند بود. به گفته او، فتوای جهاد کفایی که از سوی مرجعیت عالی دینی، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی سیستانی (دام‌ظله)، صادر شد، در کنار روحیه والای ملی مردم عراق، بنیان اصلی ناکام‌گذاشتن این توطئه را شکل داد.

آیت الله موسوی افزود: عراقی‌ها به ندای مرجعیت لبیک گفتند، به میدان‌های نبرد شتافتند، جبهه‌ها را پر کردند و با تقدیم فداکاری‌های عظیم از شهدا و مجروحان، توانستند در مدتی که از یک سال فراتر نرفت، سرزمین خود را آزاد کنند؛ در حالی که برآوردهای آمریکایی حاکی از آن بود که این نبرد دست‌کم ده سال به طول خواهد انجامید.

وی تصریح کرد: دولت عراق در آن مقطع از ایالات متحده درخواست کمک کرد، اما پاسخ آمریکا این بود که توان ارائه هیچ‌گونه کمک فوری را ندارد و به مطالعاتی نیاز دارد که حداقل شش ماه زمان می‌برد؛ امری که در عمل به معنای از دست رفتن عراق بود. اما ملت عراق با حشد الشعبی، مقاومت، علما و مرجعیت خود، نادرستی این محاسبات را ثابت کرد و این واقعیت توان ملت را برای آمریکایی‌ها به روشنی ثابت کرد که این ملت بزرگ توان خلق حماسه‌ها را دارد.

امام جمعه بغداد در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد نیروهای ملی که عراق را آزاد کرده و پایه‌های ثبات عراق را بنا نهادند، همچنان در شرایطی فعالیت می‌کنند که هیمنه آمریکا به‌روشنی بر کشور سایه افکنده است.

وی گفت: عراق هنوز هم به اشکال مختلف با اشغال مواجه است. در این زمینه به تصمیمی اشاره کرد که اخیراً در روزنامه رسمی «الوقائع العراقیة» منتشر شد و بر اساس آن، حزب‌الله و انصارالله در فهرست گروه‌های تروریستی قرار گرفته و هرگونه تعامل مالی با آنها ممنوع اعلام شده بود؛ تصمیمی که دولت بعداً آن را «خطای اداری» خواند.

آیت‌الله موسوی فاش کرد: کمیته مربوطه در بانک مرکزی عراق متشکل از اعضای عراقی و آمریکایی است و گنجاندن نام این گروه‌ها نتیجه تبعیت عراق از تصمیمات آمریکا بوده است، آن هم در حالی که هیچ‌گونه تعامل مالی یا حساب رسمی برای این نهادها در داخل عراق وجود ندارد. به گفته او، این موضوع به‌وضوح نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری مالی و اقتصادی عراق همچنان در گرو اراده آمریکاست.

وی همچنین به اظهارات فرستاده آمریکا، به‌ویژه در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، پرداخت و نسبت به فشارهایی که بر روند تشکیل دولت عراق اعمال می‌شود هشدار داد؛ فشارهایی که شرط آن کنار گذاشتن هرگونه شخصیت نزدیک به گروه‌های مقاومت است، در غیر این صورت، بغداد با قطع روابط مواجه خواهد شد. او تأکید کرد که ملت عراق باید نسبت به ماهیت این سیاست‌ها آگاهی کامل داشته باشد.

آیت‌الله موسوی توضیح داد: راهبرد جدید آمریکا در دوره ترامپ تفاوتی اساسی با گذشته دارد؛ دیگر از شعار «گسترش دموکراسی» خبری نیست، بلکه تمرکز صرفاً بر حفظ منافع آمریکا است، حتی اگر این امر از طریق سیاست‌های وحشیانه، تهدید مستقیم به اشغال یا مداخله نظامی تحقق یابد؛ مسیری که آثار آن به‌روشنی در منطقه و عراق دیده می‌شود.

امام جمعه بغداد از نیروهای سیاسی عراق خواست در مذاکره با ایالات متحده واقع‌گرایی را در پیش بگیرند و افزود: استقلال یک‌شبه به دست نمی‌آید، بلکه نیازمند جهادی طولانی است که از آگاهی فرهنگی و آموزش مردم درباره اهمیت حاکمیت ملی آغاز می‌شود.

وی همچنین بر ضرورت فشار مردم و مجلس آینده بر دولت آتی برای تدوین یک راهبرد ملی روشن تأکید کرد؛ راهبردی که پیش از ورود به جزئیات تشکیل دولت، خطوط ثابت حاکمیت و ساخت دولت مستقل عراق را مشخص کند. وی در عین حال از پدیده «شخص‌محوری» در سیاست انتقاد کرد؛ جایی که فرد، حزب یا رهبر بر منافع وطن و شهروند مقدم می‌شود.

آیت‌الله موسوی تصریح کرد: ملی‌گرایی صرفاً یک شعار نیست، بلکه رفتاری عملی است که بر پایه فداکاری، ایثار و تعلق صادقانه بنا می‌شود. او نسبت به تلاش‌های هدفمند برای کشتن روحیه وابستگی ملی در میان عراقی‌ها هشدار داد و گفت: تا جایی که برای برخی، ملی‌بودن به اتهام یا ننگ تبدیل شده است.

وی صاحبان قدرت را فراخواند تا شهروند عراقی را در صدر اولویت‌ها قرار دهند و یادآور شد: این مردم بودند که آنان را به جایگاه مسئولیت رساندند و وظیفه اخلاقی و ملی اقتضا می‌کند که در خدمت مردم باشند، رنج آنان را کاهش دهند، نه اینکه بر طمع‌ورزی و فساد بیفزایند.

در پایان، آیت‌الله موسوی با یادآوری فداکاری‌های رهبران شهید، به‌ویژه شهید امت، امام سید محمدباقر صدر، و شهید محراب، سید محمدباقر حکیم، گفت: این بزرگان خود و خانواده‌هایشان را فدای آزادی و کرامت عراق کردند و اگر آن ایثارها نبود، امروز عراقی‌ها از آزادی سخن نمی‌گفتند.

