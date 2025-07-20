به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم از توافق تهران با سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس برای برگزاری مذاکرات با موضوع هستهای ایران خبر داد.
وی گفت: درباره اصل مذاکرات توافق شده است اما درباره زمان و مکان آن رایزنیها ادامه دارد و اینکه مذاکرات آتی در کدام کشور باشد، نهایی نشده است.
پیشتر نیز خبرنگار تسنیم اطلاع یافته بود که ایران درخواست سه کشور اروپایی برای از سرگیری مذاکرات درباره موضوع هستهای و رفع تحریمها را در دست بررسی قرار دارد.
طبق اطلاع تسنیم این مذاکره قرار است در سطح معاونان وزرای امور خارجه ایران و سه کشور اروپایی برگزار شود.
