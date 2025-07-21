  1. صفحه اصلی
مذاکرات ایران با سه کشور اروپایی، روز جمعه در استانبول برگزار می‌شود

۳۰ تیر ۱۴۰۴ - ۱۷:۱۵
سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد که ایران و سه کشور اروپایی (فرانسه، آلمان و انگلیس) روز جمعه سوم مرداد (۲۵ ژوئیه) در سطح معاونان وزرای امور خارجه در استانبول درباره موضوع هسته‌ای ایران گفت‌وگو خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خبرگزاری صدا و سیما به نقل از بقائی نوشت: این گفتگوها روز جمعه در سطح معاونان وزرای امور خارجه با حضور مجید تخت روانچی، معاون سیاسی وزیر خارجه و کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه در امور بین‌الملل در استانبول برگزار خواهد شد.

پیش از این خبرنگار المیادین در تهران گفته بود ایران در پاسخ به درخواست کشورهای اروپایی، با برگزاری دور جدید مذاکرات با نمایندگان تروئیکای اروپایی موافقت کرده است و اوایل هفته آینده این مذاکرات در سطح معاونان وزیر امور خارجه برگزار خواهد شد.

خبرنگار المیادین اضافه کرد ایران در پاسخ به درخواست کشورهای اروپایی، با برگزاری دور جدید مذاکرات با نمایندگان تروئیکای اروپایی موافقت کرده است.

خبرنگار المیادین تأکید کرد مذاکرات ایران و اروپا جدا از مذاکرات غیرمستقیم با واشنگتن برگزار خواهد شد.

