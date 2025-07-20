دانشگاه فلورانس ایتالیا همکاری خود را با مؤسسات علمی اسرائیل قطع کرد

کد خبر: 1709743

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دانشگاه فلورانس(University of Florence) اعلام کرد که در چارچوب «تحریم آکادمیک» پنج دانشکده‌ آن روابط علمی و پژوهشی خود را با چند مؤسسه اسرائیلی قطع کرده‌اند. وب‌سایت اسرائیلی وای‌نت، با انتقاد از این تصمیم دانشگاه فلورانس، از اینکه این دانشگاه روابط علمی خود را با دانشگاههای تهران، اصفهان و شهید بهشتی تهران حفظ کرده است، ابراز خشم و عصبانیت کرد. دانشگاه فلورانس خود را عضو کمپین جهانی BDS(بایکوت اسرائیل) می‌داند.