لیبرمن: نتانیاهو می‌خواهد جنگ را تا انتخابات ادامه دهد

۲۹ تیر ۱۴۰۴ - ۱۲:۵۳
کد خبر: 1709783
منبع: ایسنا
وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی با انتقاد از عملکرد نخست‌وزیر فعلی این رژیم تاکید کرد که او به دنبال این است که جنگ را تا انتخابات ادامه دهد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «آویگدور لیبرمن» رئیس حزب موسوم به «اسرائیل خانه ما» و وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی امروز یکشنبه تاکید کرد: نتانیاهو به دنبال این است که جنگ را تا زمان انتخابات ادامه دهد.

به گزارش سایت شبکه خبری «الجزیره»، لیبرمن همچنین گفت: ابتکارعمل‌های خیالی در غزه همانند ایجاد «شهر انسانی» با اهداف جنگ علیه غزه مغایرت دارد.

در ششصد و پنجاه و سومین روز از جنگ علیه غزه، به دلیل محاصره، قحطی بر این منطقه سایه افکنده و مرگ‌ومیرهای ناشی از گرسنگی رو به افزایش است.

وزارت بهداشت غزه نیز اعلام کرد که کادر پزشکی و بیماران بستری در بیمارستان‌ها در روز یک وعده غذا هم دریافت نمی‌کنند و با این شرایط ممکن است آنها نتوانند به مسوولیت‌های خود عمل کنند و احتمال فوت زخمی‌ها و بیمارها به دلیل گرسنگی وجود دارد.

از منظر سیاسی نیز روزنامه عبری «هاآرتص» به نقل از یک منبع سیاسی آگاه از مذاکرات نوشت: اسرائیل برای اولین بار در حال انجام مذاکراتی با جنبش حماس با هدف پایان دادن به جنگ است.

منبع یاد شده افزود: این مذاکرات با قراردادهای قبلی که درباره آزادسازی «گروگان‌ها» (اسرای صهیونیست) و اسرای فلسطینی بود، متفاوت است.

همزمان هزاران تن از صهیونیست‌های ساکن اراضی اشغالی در چارچوب اعتراضات هفتگی خود در میدانی در مرکز تل‌آویو تظاهرات کرده و امضای قراردادی فراگیر برای بازگرداندن یک باره تمامی اسرای صهیونیست را خواستار شدند.

