به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «آویگدور لیبرمن» رئیس حزب موسوم به «اسرائیل خانه ما» و وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی امروز یکشنبه تاکید کرد: نتانیاهو به دنبال این است که جنگ را تا زمان انتخابات ادامه دهد.

به گزارش سایت شبکه خبری «الجزیره»، لیبرمن همچنین گفت: ابتکارعمل‌های خیالی در غزه همانند ایجاد «شهر انسانی» با اهداف جنگ علیه غزه مغایرت دارد.

در ششصد و پنجاه و سومین روز از جنگ علیه غزه، به دلیل محاصره، قحطی بر این منطقه سایه افکنده و مرگ‌ومیرهای ناشی از گرسنگی رو به افزایش است.

وزارت بهداشت غزه نیز اعلام کرد که کادر پزشکی و بیماران بستری در بیمارستان‌ها در روز یک وعده غذا هم دریافت نمی‌کنند و با این شرایط ممکن است آنها نتوانند به مسوولیت‌های خود عمل کنند و احتمال فوت زخمی‌ها و بیمارها به دلیل گرسنگی وجود دارد.

از منظر سیاسی نیز روزنامه عبری «هاآرتص» به نقل از یک منبع سیاسی آگاه از مذاکرات نوشت: اسرائیل برای اولین بار در حال انجام مذاکراتی با جنبش حماس با هدف پایان دادن به جنگ است.

منبع یاد شده افزود: این مذاکرات با قراردادهای قبلی که درباره آزادسازی «گروگان‌ها» (اسرای صهیونیست) و اسرای فلسطینی بود، متفاوت است.

همزمان هزاران تن از صهیونیست‌های ساکن اراضی اشغالی در چارچوب اعتراضات هفتگی خود در میدانی در مرکز تل‌آویو تظاهرات کرده و امضای قراردادی فراگیر برای بازگرداندن یک باره تمامی اسرای صهیونیست را خواستار شدند.

...................................

پایان پیام/ 167