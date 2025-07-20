  1. صفحه اصلی
پیام تسلیت نایب رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در پی درگذشت آیت‌الله نعیم‌آبادی

۲۹ تیر ۱۴۰۴ - ۱۳:۱۰
پیام تسلیت نایب رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در پی درگذشت آیت‌الله نعیم‌آبادی

در پی درگذشت آیت الله نعیم‌آبادی، نایب رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) پیام تسلیت صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی درگذشت آیت الله «غلامعلی نعیم‌آبادی»، نایب رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) پیام تسلیت صادر کرد.

متن پیام آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی به شرح زیر است:

بسم الله الرَّحمن الرَّحیم

انا لله و انا الیه راجعون

ارتحال برادر با فضیلت و خدمتگزار مرحوم آیت الله آقای حاج شیخ غلامعلی نعیم‌آبادی(رض) که عمر پر برکت خود را صرف خدمت به اسلام و انقلاب اسلامی و آرمان‌های والای نظام جمهوری اسلامی ایران نمودند و مدت‌های طولانی نماینده مقام معظم رهبری مدظله العالی در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس و نیز نماینده مردم شریف تهران در مجلس خبرگان رهبری بودند را به بازماندگان آن فقید سعید و مردم شریف استان‌های سمنان، تهران و بندر عباس و اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن راحل الی الله علو درجات و حشر با شهدا و صالحین و برای بازماندگان محترم اجر و صبر و برای رهبر عزیز و بزرگوارمان سلامت و عافیت و عنایات الهی مسئلت می نمایم.

خداوند روح همه عزیزان را با شهدای کربلا محشور و به همه ما توفیق قدرشناسی و حسن عاقبت کرامت فرماید.ان شاء الله بمنّه و کرمه.

دری نجف آبادی

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک

