به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی درگذشت آیت الله «غلامعلی نعیم‌آبادی»، نایب رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) پیام تسلیت صادر کرد.

متن پیام آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی به شرح زیر است:

بسم الله الرَّحمن الرَّحیم

انا لله و انا الیه راجعون

ارتحال برادر با فضیلت و خدمتگزار مرحوم آیت الله آقای حاج شیخ غلامعلی نعیم‌آبادی(رض) که عمر پر برکت خود را صرف خدمت به اسلام و انقلاب اسلامی و آرمان‌های والای نظام جمهوری اسلامی ایران نمودند و مدت‌های طولانی نماینده مقام معظم رهبری مدظله العالی در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس و نیز نماینده مردم شریف تهران در مجلس خبرگان رهبری بودند را به بازماندگان آن فقید سعید و مردم شریف استان‌های سمنان، تهران و بندر عباس و اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن راحل الی الله علو درجات و حشر با شهدا و صالحین و برای بازماندگان محترم اجر و صبر و برای رهبر عزیز و بزرگوارمان سلامت و عافیت و عنایات الهی مسئلت می نمایم.

خداوند روح همه عزیزان را با شهدای کربلا محشور و به همه ما توفیق قدرشناسی و حسن عاقبت کرامت فرماید.ان شاء الله بمنّه و کرمه.

دری نجف آبادی

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک

