از سوی جامعه قرآنی؛

بزرگداشت سپهبد شهید حسین سلامی برگزار می‌شود

۲۹ تیر ۱۴۰۴ - ۱۳:۴۲
بزرگداشت سپهبد شهید حسین سلامی برگزار می‌شود

مراسم بزرگداشت سپهبد شهید حسین سلامی، فرمانده فقید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر شهدای قرآنی حمله رژیم صهیونیستی به کشورمان، از سوی جامعه قرآن برگزار می‌شود.

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم بزرگداشت سپهبد شهید حسین سلامی و سایر شهدای قرآنی حمله رژیم صهیونیستی به کشورمان، چهارشنبه اول مرداد در حسینیه‌ الزهراء(س) مجتمع امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.

در این مراسم که بعد از نماز مغرب و عشاء آغاز می‌شود، جمعی از اساتید و فعالان قرآنی به همراه خانواده شهدا حضور خواهند داشت.

یادآور می‌شود، سپهبد حسین سلامی، فرمانده فقید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حافظ قرآن و نهج‌البلاغه بود که ۲۳  خردادماه در حمله نظامی رژیم صهیونیستی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

