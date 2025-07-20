به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم بزرگداشت سپهبد شهید حسین سلامی و سایر شهدای قرآنی حمله رژیم صهیونیستی به کشورمان، چهارشنبه اول مرداد در حسینیه الزهراء(س) مجتمع امام خمینی(ره) برگزار میشود.
در این مراسم که بعد از نماز مغرب و عشاء آغاز میشود، جمعی از اساتید و فعالان قرآنی به همراه خانواده شهدا حضور خواهند داشت.
یادآور میشود، سپهبد حسین سلامی، فرمانده فقید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حافظ قرآن و نهجالبلاغه بود که ۲۳ خردادماه در حمله نظامی رژیم صهیونیستی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
