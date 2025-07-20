به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «احمد الامام» نماینده ویژه فرهنگی انصارالله یمن در ایران، در نشست خبری روز یکشنبه که در خبرگزاری دانشجو برگزار شد، ضمن تسلیت ایام عاشورا و سالروز شهادت حضرت سیدالشهدا(ع) و امام زید بن علی(ع) گفت: شهادت امام زید، یکی از ائمه اهلبیت(ع) در یمن، مصیبتی دردناک است. بههمین مناسبت، سفیر محترم یمن در برنامهای دیگر حضور دارند که بابت غیبتشان پوزش میطلبم.
وی افزود: امام زید، فرزند امام سجاد(ع) و از شاگردان برجسته مکتب کربلا بودند که در برابر حکومت اموی عبدالملک بن مروان قیام کردند. انقلاب ایشان، استمرار قیام امام حسین(ع) علیه ظلم زمانه بود؛ قیامی بر مبنای جهاد و بصیرت. امام زید در برابر هشام بن عبدالملک ایستاد و به شهادت رسید. امام صادق(ع) نیز از ایشان تجلیل فراوان کردهاند.
احمد الامام در ادامه به تحولات منطقه اشاره کرد و با تبریک پیروزی ایران در جنگ ۱۲ روزه اخیر با آمریکا و اسرائیل گفت: این پیروزی، نتیجه عواملی چون توکل به خدا، رهبری حکیمانه امام خامنهای، همبستگی ملت ایران و قدرت موشکی و پهپادی بومی کشور است. رسانهها باید این مؤلفهها را به مردم بشناسانند و در جهاد تبیین نقشآفرینی کنند.
وی افزود: در این جنگ رسانهای، رسانههای ایرانی وظیفه خود را بهخوبی ایفا کردند، تا آنجا که دشمن صهیونیستی حتی صداوسیمای ایران را هدف قرار داد. رسانه، یکی از مهمترین ابزارها در نبردهای امروز است.
نماینده انصارالله با اشاره به جنایات در غزه، شرایط آن را بسیار دردناک توصیف کرد و گفت: هر روز بیش از ۱۰۰ نفر در غزه کشته میشوند؛ نه فقط از بمباران بلکه از گرسنگی شدید. این فاجعه باید مورد توجه رسانهها و نهادهای بشردوستانه قرار گیرد.
وی افزود: تحرکات در یمن مردمی، نظامی و رسمی است. تحریم کالاهای اسرائیلی و آمریکایی در یمن بهشدت اجرا میشود و میتوان این اقدام را برای کمک به مردم غزه در کشورهای دیگر نیز گسترش داد. تاکنون بیش از یک میلیون یمنی برای جنگ با رژیم صهیونیستی آموزش دیدهاند. ما تلاش کردهایم بسیج مردمی را علیه رژیم صهیونیستی سازماندهی کنیم.
نماینده انصارالله ادامه داد: راهپیماییهای هفتگی با حضور میلیونها نفر در یمن برگزار میشود و دشمن با شایعهپراکنی میکوشد ماهیت این حرکتها را تحریف کند. در حوزه نظامی نیز عملیات علیه اسرائیل با هماهنگی کامل با حماس و محور مقاومت ادامه دارد و روزانه موشکهایی به سمت سرزمینهای اشغالی شلیک میشود.
وی با بیان اینکه «اولویت ما جنگ با اسرائیل است»، خاطرنشان کرد: یمن با وجود حملات شدید از سوی آمریکا، عربستان و اسرائیل، در این نبرد پیروز شد و آمریکا ناچار به عقبنشینی شد. امروز، اسرائیل برای ورود به حریم یمن ناچار است از مسیر دریا وارد شود، زیرا پدافند هوایی ما تقویت شده است.
احمد الامام تأکید کرد: رسانههای محور مقاومت باید برای حمایت از غزه هماهنگ و همافزا عمل کنند. هیچ پیروزیای به دست نمیآید مگر با وحدت.
نماینده انصارالله در پاسخ به سوالی در مورد ادعاهای مطرح شده در ارتباط با ارسال سلاح به یمن از سوی ایران گفت : ما با توکل به خدا ، اقدام به ساخت سلاح کردیم. این موضوع قبل از جنگ و حمله عربستان به یمن آغاز شده بود و ما اکنون با سلاحی میجنگیم که خودمان ساختهایم و دوستان ما در حال ساخت سلاح هستند و اخباری مبنی بر ارسال سلاح از سوی ایران به یمن واقعیت ندارد.
وی در پاسخ به سوالی در ارتباط با تحریمها علیه یمن و تاثیر آن بر مردم این کشور با بیان این که دشمنان تلاش کردهاند که از طرف زمینی، آسمانی و در ابعاد مختلف یمن را تحریم کنند، افزود: بیشتر یمنیها کشاورز هستند و ما در حوزه کشاورزی نسبتا خودکفا هستیم و بیشتر تاثیر تحریمها بر حوزه درمان و بیماران است و مردم یمن با اتحادی که با یکدیگر دارند اجازه ندادهاند که تحریم ها خیلی تاثیر بر آنها بگذارد.
این مقام انصارالله یمن در ایران، در این نشست خبری تاکید کرد : قضیه فلسطین، یک قضیه اساسی برای یمن است و ما از همان بچگی موضوع فلسطین برایمان مهم بوده است و این در فرهنگ یمن است.
احمد الامام همچنین اعلام کرد : عملیاتهای نظامی یمن علیه کشتیهایی که به مقصد اسرائیل حرکت میکنند تا رفع کامل غزه ادامه خواهد داشت.
