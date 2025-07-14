به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان بسیج سازندگی کشور طی فراخوانی از نیروهای داوطلب مردمی و جهادی برای مشارکت در حوادث طبیعی و بحران ها دعوت بعمل می آورد.



محورهای مورد نیاز:

-راننده و ماشین آلات سنگین

-راننده و ماشین آلات عمرانی

-آشپز و نانوا

-تعمیرکار لوازم خانگی

-جوشکار و برشکار

-گروه تاسیسات برقی و مکانیکی

-استادکار ساختمان و ...



برای ثبت نام و اعلام آمادگی

به دفاتر بسیج سازندگی سراسر کشور؛ قرارگاه های جهادی یا آدرس اینترنتی https://sazandegi.ir/form/jahadi مراجعه نمایید.

