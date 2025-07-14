به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان بسیج سازندگی کشور طی فراخوانی از نیروهای داوطلب مردمی و جهادی برای مشارکت در حوادث طبیعی و بحران ها دعوت بعمل می آورد.
محورهای مورد نیاز:
-راننده و ماشین آلات سنگین
-راننده و ماشین آلات عمرانی
-آشپز و نانوا
-تعمیرکار لوازم خانگی
-جوشکار و برشکار
-گروه تاسیسات برقی و مکانیکی
-استادکار ساختمان و ...
برای ثبت نام و اعلام آمادگی
به دفاتر بسیج سازندگی سراسر کشور؛ قرارگاه های جهادی یا آدرس اینترنتی https://sazandegi.ir/form/jahadi مراجعه نمایید.
..............................
پایان پیام/
نظر شما