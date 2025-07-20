به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جلسه ستاد بزرگداشت شهید مدافع حرم سردار مرتضی حسین‌پور شلمانی، صبح امروز یکشنبه، 29 تیر 1404 با حضور استاندار گیلان، جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان و خانواده معظم این شهید والامقام در سالن اجتماعات استانداری برگزار شد.

«هادی حق‌شناس» در این نشست با گرامیداشت مقام شامخ شهید سردار حسین‌پور، وی را از چهره‌های برجسته جبهه مقاومت دانست و اظهار داشت: شهید حسین‌پور نمونه‌ای کامل از نسل طلایی انقلاب اسلامی است که با اخلاص، شجاعت و ولایتمداری، از دل مردم گیلان برخاست و نام خود را در تاریخ مقاومت اسلامی جاودانه ساخت.

وی با بیان اینکه فرهنگ ایثار و شهادت، سرمایه‌ای بی‌بدیل برای حفظ عزت و امنیت کشور است، افزود: زنده نگه‌داشتن یاد و راه شهدا، به‌ویژه شهدای مدافع حرم، ضرورتی راهبردی در مقابله با جنگ نرم و تحریف دشمنان انقلاب اسلامی به شمار می‌آید.

حق‌شناس با اشاره به نقش‌آفرینی گیلان در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جبهه مقاومت اسلامی، خاطرنشان کرد: این استان در طول چهار دهه گذشته، فرزندان غیور و مجاهدی را در مسیر آرمان‌های متعالی انقلاب تقدیم کرده است که سردار حسین‌پور از برجسته‌ترین این سرمایه‌های معنوی به شمار می‌رود.

نماینده عالی دولت در استان با قدردانی از تلاش‌های اعضای ستاد بزرگداشت، بر لزوم مردمی بودن و اجرای برنامه‌هایی فاخر در شأن این شهید تأکید و تصریح کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی باید در مسیر برگزاری مراسمی منسجم، اثرگذار و الگوساز برای جوانان، اهتمام جدی داشته باشند.

استاندار گیلان همچنین با اشاره به نقش‌آفرینی شهدای شهرستان لنگرود در عرصه‌های مختلف ایثار و مقاومت، عنوان کرد: شهدای این شهرستان، سرمایه‌های ماندگار استان هستند و امروز نیز این جلسه را با نیتی خالص و توسل به روح بلند شهید حسین‌پور برگزار کرده‌ایم تا ضمن بهره‌گیری از برکات معنوی آن شهید گران‌قدر، مسیر خدمت را با قوت و عزم بیشتری ادامه دهیم.

در ادامه جلسه، مسئولان کمیته‌های اجرایی ستاد بزرگداشت شهید سردار حسین‌پور، گزارشی از اقدامات انجام‌شده و برنامه‌ریزی‌های پیش‌رو ارائه کردند

