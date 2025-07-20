به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از المسیره، مسئول جنبش انصار الله یمن در سخنرانی به یک مناسبت مذهبی به بررسی تحولات بین‌المللی و منطقه به‌ویژه تداوم تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه پرداخت.

سید عبدالملک بدرالدین الحوثی در این سخنرانی گفت که کاهش پایبندی امت اسلامی به قرآن کریم به سطحی بسیار نگران‌کننده رسیده، تا جایی که تعلق بسیاری از فرزندان امت به قرآن صرفاً ظاهری شده است.

وی در ادامه افزود: استبداد آمریکایی-اسرائیلی از طریق به بردگی کشاندن ملت‌ها و تحقیر آنها و از طریق گسترش بی‌عدالتی و ترویج فساد، تهدیدی برای امت است. این استبداد، مقدسات امت را هدف قرار می‌دهد و قصد دارد ویژگی‌های اسلامی آن را محو کند. راه صحیح مقابله با تهدید آمریکا و اسرائیل، اقدام جدی مبتنی بر رهنمودهای قرآن کریم است.

الحوثی خاطرنشان کرد: بزرگی فاجعه و بی‌عدالتی که مردم فلسطین در نوار غزه متحمل می‌شوند، خطری برای کل جهان است. آنچه بر سر مردم فلسطین در نوار غزه می‌آید، تراژدی وحشتناک و بی‌عدالتی بزرگ است. مردم فلسطین در غزه اکنون در سخت‌ترین مرحله گرسنگی قرار دارند و کودکان از گرسنگی می‌میرند. دشمن اسرائیلی مسئله تله‌های مرگ و کمک‌های بشردوستانه را مهندسی کرد تا آنها را به تله‌هایی برای کشتار و نسل‌کشی تبدیل کند. بسیاری از مردم غزه در گرسنگی شدید و فاجعه‌ای وحشتناک به سر می‌برند، در حالی که صدها میلیون عرب و دو میلیارد مسلمان آنها را احاطه کرده‌اند که گویی امتی درمانده هستند.

مسئول انصارالله تصریح کرد: تماشای صحنه‌های غم‌انگیز مرگ کودکان غزه از گرسنگی، وضعیتی عمیقاً شرم‌آور برای عرب ها در درجه اول و برای سایر مسلمانان است. میزان وحشتناک بی‌تفاوتی امت، دشمن اسرائیلی و آمریکایی‌ها را مطمئن کرده است که هیچ اقدامی، هر چه که باشد، علیه آنها انجام نخواهد شد. ظلم به مردم فلسطین، ظلم به تمام امت است و تهدید آمریکایی-اسرائیلی، تهدیدی برای کل امت است.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: مردم یمن در حرکت فراگیر و مداوم خود از آغاز تجاوز به غزه، علیرغم دو دور متوالی تجاوز نظامی، بر موضع خود ثابت قدم مانده‌اند. یمن به علت همراهی خود با غزه، با هزاران حمله هوایی، محاصره شدید، کاهش گسترده کمک‌های بشردوستانه و جنگ اقتصادی مواجه شده است. یمن در حمایت از غزه، با جنگ تبلیغاتی گسترده روبرو است که هدف آن منحرف کردن توجه مردم و منحرف کردن آنها از مسائل اصلی‌شان است. به لطف خدا، تمام تلاش‌های دشمنان برای منصرف کردن مردم ما از مسیرشان شکست خورده است.

