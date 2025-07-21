به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم تشییع مرحوم آیت الله شیخ غلامعلی نعیم آبادی نماینده سابق مقام معظم رهبری در استان هرمزگان، نماینده محترم مجلس خبرگان و امام جمعه پیشین دامغان و بندرعباس، در شهر قم روز دوشنبه ۳۰ تیرماه ساعت ۶ عصر از مسجد امام حسن عسکری(ع) به طرف حرم مطهر برگزار خواهد شد.

همچنین مراسم تشییع و تدفین آیت الله نعیم آبادی در دامغان روز سه شنبه ۳۱ تیرماه ساعت ۱۷:۳۰ عصر از میدان شهدا به طرف گلزار شهدای فردوس رضای دامغان خواهد بود.

مراسم ختم آن عالم مجاهد نیز سه شنبه ۳۱ تیرماه بعد از نماز مغرب و عشاء در مصلی دامغان برگزار می‌شود.

...................................

پایان پیام/ 167