کودکان یمنی قربانی جنگ و بیماری/ شیوع گسترده سرخک در استان ذمار یمن

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ️با گذشت بیش از یک دهه از بحران انسانی در یمن، استان ذمار این کشور طی ماه‌های اخیر با شیوع گسترده بیماری سرخک مواجه شده است. به گفته سازمان «پزشکان بدون مرز»، از آوریل تا ژوئیه ۲۰۲۵ بیش از ۱۴۰۰ مورد ابتلا به سرخک در این استان ثبت شده که بیش از نیمی از آن‌ها کودکان زیر پنج سال هستند.

براساس این گزارش، امیره، کودک ۱۲ماهه‌ای که در یکی از روستاهای دورافتاده استان ذمار زندگی می‌کند، یکی از صدها کودکی است که به دلیل نبود امکانات درمانی و تأخیر در رسیدگی، با خطر مرگ مواجه شده بود.

پدر امیره می‌گوید: فکر می‌کردم دیگر برای نجاتش دیر شده، اما کادر درمان مرکز ایزوله بیمارستان الوحده ما را دلگرم کرد. اکنون او به زندگی بازگشته است.

مرکز ایزوله یادشده که توسط پزشکان بدون مرز اداره می‌شود، در بیمارستان الوحده شهر معبر فعال است و به‌طور هم‌زمان میزبان ۴۰ بیمار مبتلا به سرخک است. افزون بر آن، این سازمان سه درمانگاه سیار را در شش منطقه استان راه‌اندازی کرده تا خدمات درمانی رایگان و مشاوره پزشکی را به جوامع محروم ارائه دهد.

«دیسما ماِینا» مدیر کشوری سازمان پزشکان بدون مرز در یمن، در این باره می‌گوید: در حال حاضر، شاهد افزایش نگران‌کننده‌ای در موارد ابتلا به سرخک هستیم. این در حالی است که نظام سلامت یمن به‌شدت تضعیف شده و بسیاری از خانواده‌ها امکان دسترسی به خدمات درمانی ابتدایی را ندارند.

او تأکید می‌کند که کاهش کمک‌های انسان‌دوستانه و ضعف سیستم واکسیناسیون در یمن از عوامل اصلی تشدید بحران به شمار می‌روند.

سرخک یک بیماری ویروسی بسیار واگیردار است که عمدتاً کودکان را درگیر می‌کند و در صورت نبود درمان می‌تواند به عوارض شدید یا حتی مرگ منجر شود. با این حال، این بیماری از طریق واکسیناسیون قابل پیشگیری است. پزشکان هشدار می‌دهند که با کاهش ایمنی جمعی، امکان وقوع اپیدمی‌های گسترده در مناطق آسیب‌پذیر یمن مانند ذمار، افزایش می‌یابد.

سازمان پزشکان بدون مرز با اشاره به دشواری‌های موجود، بر ضرورت تقویت اقدامات پیشگیرانه، افزایش سطح واکسیناسیون و مشارکت نهادهای بین‌المللی برای جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع تأکید کرده است.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸