به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کمیته بینالمللی نجات امروز سهشنبه اعلام کرد که بیش از ۱۰۰ هزار نفر در جنوب یمن در پی سیلابهای اخیر آسیب دیدهاند. این سیلابها چندین استان یمن را درگیر کرده و خسارات گستردهای به خانهها، اردوگاههای آوارگان، زمینهای کشاورزی، جادهها، خطوط برق، تأسیسات آب و فاضلاب وارد کردهاند و هزاران نفر را مجبور به ترک محل زندگیشان کردهاند.
این کمیته با توجه به پیشبینی ادامه بارشهای شدید در یمن، هشدار داد که خطر وقوع سیلابهای جدید در این کشور وجود دارد؛ سیلابهایی که ممکن است خانوادههای بیشتری را آواره کرده و رنج جوامع آسیبپذیر را که هماکنون درگیر بحران شدید گرسنگی هستند، افزایش دهد.
در بیانیه این نهاد آمده است که عملیات اضطراری در مناطق آسیبدیده استانهای ابین، لحج، تعز و عدن آغاز شده است. این مناطق علاوه بر آسیبهای ناشی از سیلاب، با سطح بحرانی ناامنی غذایی نیز مواجهاند و خانوادهها در آنها با کمبود شدید مواد غذایی و نرخ بالای سوءتغذیه دستوپنجه نرم میکنند.
«ایزایا اوجولا» مدیر موقت کمیته نجات در یمن در این بیانیه گفت: جنوب یمن پیش از این نیز با بحران غذایی شدید روبهرو بود، اما این سیلابها اوضاع را وخیمتر کردهاند. مردم تمام راههای مقابله را از دست دادهاند و برخی از آنها به ما گفتهاند که برای تغذیه فرزندانشان به گیاهان وحشی روی آوردهاند.
او افزود: سیلابهای ناگهانی خانهها و محصولات کشاورزی را با خود بردهاند و بسیاری را بدون هیچ منبعی برای بازگشت رها کردهاند. با غرق شدن زمینهای کشاورزی و قطع ارتباط بازارها، خانوادههای نیازمند آخرین منابع غذایی و درآمدی خود را نیز از دست دادهاند.
شایان ذکر است که چندین استان یمن، چه در مناطق کوهستانی و چه ساحلی، از ابتدای ماه آگوست شاهد بارشهای شدید بودهاند که منجر به مرگ و جراحت دهها نفر شده است.
اگرچه یمن به نوسانات آبوهوایی عادت دارد، اما سالهای اخیر نشان دادهاند که شهرهای این کشور بهشدت آسیبپذیر شدهاند؛ بهویژه در سایه جنگ، توقف پروژههای زیرساختی و نبود دولت مؤثر، که همگی موجب تشدید پیامدهای ناشی از سیلابها شدهاند.
