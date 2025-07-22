به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که «غنی‌سازی برای ما بسیار باارزش است» و «نمی‌توانیم از برنامه غنی‌سازی خود دست بکشیم.»

سیدعباس عراقچی در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس نیوز در پاسخ به این پرسش که «آیا برنامه غنی‌سازی ایران از سر گرفته شده؟ آیا این برنامه همچنان ادامه دارد یا آسیب‌ها آن‌قدر شدید بوده که به‌طور کامل متوقف شده است؟» گفت: متوقف نشده، هرچند آسیب‌ها جدی و شدید بوده‌اند. اما طبیعتاً ما نمی‌توانیم از برنامه غنی‌سازی خود دست بکشیم، چون این یک دستاورد دانشمندان خودمان است. و فراتر از آن، اکنون مسئله‌ای مرتبط با غرور ملی ماست. غنی‌سازی برای ما بسیار باارزش است.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که «چرا اورانیوم غنی‌شده را مانند برخی کشورهای دیگر وارد نمی‌کنید؟ چرا بخشی از توافق نباشد که به جای تولید داخلی، آن را وارد کنید؟» اظهار کرد: چون این یک دستاورد علمی است؛ دستاوردی که خودمان به آن رسیده‌ایم. چرا باید چیزی را که خودمان می‌توانیم تولید کنیم، وارد کنیم؟

وزیر خارجه ایران افزود: ما هرگز به [غنی‌سازی] ۹۰٪ نمی‌رویم. ما متعهد هستیم که برای تولید سوخت نیروگاه‌های هسته‌ای زیر ۵٪ بمانیم. ما همچنین تا ۲۰٪ غنی‌سازی می‌کنیم چون یک راکتور تحقیقاتی TRR داریم. ما برای نیازهای خودمان اورانیوم غنی می‌کنیم.

عراقچی در بخش دیگری از مصاحبه خود گفت: به دلیل تمرکزها وفشارهایی که از سوی اسرائیل و ایالات متحده در گذشته وجود داشته، ما راهی جز محافظت از تأسیسات، مواد هسته‌ای و دانشمندان خود نداشتیم. پیام من به ایالات متحده این است که بیایید راه‌حلی مبتنی بر مذاکره برای برنامه هسته‌ای ایران پیدا کنیم.

مجری فاکس نیوز این سوال را مطرح کرد که آیا ایران در حال حاضر تلاش می‌کند رئیس‌جمهور ترامپ، وزیر خارجه پیشین مایک پمپئو، سفیر سابق جان بولتون و دیگر مقامات دولت ترامپ را در پی کشته شدن قاسم سلیمانی ترور کند؟ عراقچی گفت: خیر، ما هرگز چنین چیزی نگفته‌ایم. شاید برخی افراد در این‌جا و آن‌جا حرف‌هایی در این خصوص زده باشند، اما این هرگز موضع رسمی ایران نبوده است.

وزیر خارجه ایران همچنین اظهار کرد: همیشه گفته‌ایم و این سخن بارها از سوی رهبر و دیگر مقامات رسمی ما نیز تکرار شده که شعار «مرگ بر آمریکا» در واقع اشاره به سیاست‌های ایالات متحده دارد، نه به مردم این کشور و سیاستی برای ترور هیچ فردی در خارج از کشور نداریم، چه رسد به رئیس‌جمهور کشور دیگر.

