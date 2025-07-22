  1. صفحه اصلی
روحانی شیعه بحرین:

جنایت «گرسنگی مرگبار» علیه مردم غزه به مرحله فاجعه‌بار رسیده است

۳۱ تیر ۱۴۰۴ - ۱۲:۱۶
کد خبر: 1710430
شیخ فاضل الزاکی با اشاره به شرایط بحرانی مردم غزه تأکید کرد که جنایت گرسنگی سیستماتیک و مرگبار که رژیم صهیونیستی علیه مردم این منطقه اعمال می‌کند، از سطح محاصره معمول فراتر رفته و به مرحله‌ای از قتل علنی و نسل‌کشی رسیده است.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  حجت الاسلام فاضل الزاکی از علمای شیعه بحرین با هشدار نسبت به ابعاد فاجعه‌بار محاصره و گرسنگی تحمیلی بر مردم غزه گفت: جنایتی که دشمن صهیونیستی به‌طور علنی علیه برادران ما در غزه مرتکب می‌شود، دیگر صرفاً یک محاصره نیست، بلکه به وضوح یک اقدام آگاهانه برای کشتار و نابودی جمعی است.

وی ادامه داد: سکوت مرگبار در برابر این جنایت آشکار، نه‌تنها خیانت به مردم غزه است، بلکه زنگ خطری برای تمام ملت‌ها و کشورهای اسلامی محسوب می‌شود، چرا که اگر امروز در برابر این ظلم نایستیم، فردا ممکن است خود ما نیز با چنین سرنوشتی روبه‌رو شویم.

شیخ الزاکی تأکید کرد: وظیفه شرعی، انسانی و اخلاقی همه ما مسلمانان است که تمام توان خود را برای توقف این ظلم بی‌سابقه به کار گیریم؛ در غیر این صورت، در پیشگاه خداوند متعال نسبت به این کوتاهی و بی‌تفاوتی مسئول خواهیم بود.

این روحانی بحرینی در پایان پرسید: تا کی ملت‌ها و دولت‌های اسلامی در برابر این صحنه دلخراش فقط نظاره‌گر خواهند بود؟ آیا واقعاً قابل‌باور است که این همه ملت و کشور اسلامی با جمعیت عظیم و امکانات گسترده‌شان، حتی نتوانند فشار مؤثری برای شکستن این گرسنگی مرگبار علیه مردم مظلوم غزه وارد کنند؟
 

