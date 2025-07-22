به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه ایران طی نامه‌هایی جداگانه به تعدادی از شخصیت‌های علمی، دینی و علمای بزرگ کشورهای اسلامی، از وضعیت بحرانی غزه ابراز نگرانی کرد.

مدیر حوزه‌های علمیه ایران در این نامه‌ها گفت: با قلبی اندوهناک از جنایات جنگی صهیونیست ها و با روحی آکنده از اخوت اسلامی این نامه را تقدیم کرده‌ام.

وی افزود: در میانه آتش و گرسنگی، چشم امید برادران و خواهران غزه به امت اسلامی دوخته شده است و گرسنگی کودک مسلمان، نه تنها اشک بر چشم می‌نشاند بلکه عذری در پیشگاه الهی باقی نمی‌گذارد.

عضو شورای عالی حوزه در ادامه مظلومیت غزه را نه تنها بحرانی سیاسی ، بلکه آزمونی الهی برای صداقت ادعای وحدت و وجدان‌های بیدار دانست.

آیت‌الله اعرافی از علمای دنیای اسلام خواست تا طاغوت ظلم را خطاب قرار دهند و گرسنگی مظلومان را فریاد زنند و بر دولت‌های اسلامی بانگ برآورند و خواستار اقدام فوری امت اسلامی و نهادهای بین‌المللی برای شکستن محاصره و رساندن کمک‌های حیاتی شوند.

مدیر حوزه‌های علمیه ایران، امت اسلامی و جهان را به اقدامی اساسی فراخواند و آمادگی حوزههای علمیه برای نشست یا سمیناری بین‌المللی برای هم افزایی علمی و معنوی امت اسلامی را اعلام کرد و گفت: مراجع معظم تقلید و حوزه‌های علمیه و ملت رشید ایران و محور مقاومت، فریاد رسای خود را در حمایت از گرسنگان و مجاهدان سر می‌دهند.

نامه مدیر حوزه‌های علمیه کشور جداگانه‌ برای شخصیت‌های زیر نوشته شده است:

1. عالیجناب پاپ لئو چهاردهم، رهبر محترم کلیسای کاتولیک

2. جناب علامه دکتر شیخ احمد الطیب، شیخ محترم الازهر شریف

3. جناب پروفسور دکتر علی ارباش، رئیس محترم سازمان دیانت جمهوری ترکیه

4. جناب شیخ صالح بن عبدالله بن حمید، رئیس محترم مجمع فقه اسلامی بین المللی

5. جناب پروفسور دکتر علی محی الدین قره داغی، رئیس محترم اتحادیه جهانی علمای مسلمان

6. جناب دکتر شیخ محمد العیسی، رئیس محترم رابطة العالم الاسلامی

7. جناب کیایی حاجی مفتاح الاخیار، رئیس محترم مجلس العلمای اندونزی

8. جناب کیایی حاجی یحیی خلیل طاروق، رئیس محترم نهضت العلمای اندونزی

9. جناب پروفسور دکتر حیدر ناصر رئیس محترم جمعیت محمدیه اندونزی

10. مولانا سید ارشد مدنی، رئیس محترم ملی جمعیت علمای هندوستان

11. مولانا شیخ ابوبکر احمد، دبیرکل محترم جمعیت علمای اهل سنت و جماعت هندوستان

12. مولانا سید سلمان ندوی، رئیس محترم دانشگاه امام احمد بن عرفان شهید هندوستان

13. مولانا سید سعادت الله حسینی، رئیس محترم جماعت اسلامی هندوستان

14. مولانا ولی الله سعیدی، معاون محترم امیر جماعت اسلامی هندوستان

15. مولانا فضل الرحمن، رئیس محترم جماعت اسلامی پاکستان

16. مولانا مفتی محمد تقی عثمانی، مفتی اعظم پاکستان

17. مولانا مفتی عبدالرحیم، مدیر محترم جامعه الرشید کراچی

18. مولانا طاھر اشرفی، مشاور محترم نخست وزیر پاکستان

19. مولانا راغب نعیمی، رئیس محترم شورای ایدولوژی اسلامی پاکستان

20. مولانا صاحبزاده حامد رضا، رئیس محترم شورای اتحاد سنی پاکستان

21. مولانا محمد ثروت اعجاز قادری، رئیس محترم تحریک سنی پاکستان

22. مولانا لیاقت بلوچ، نائب محترم امیر جماعت اسلامی پاکستان

23. مولانا دکتر محمد طاهر القادری، رئیس محترم تحریک منهاج‌القرآن لاهور پاکستان

24. مولانا دکتر ابوالخیر محمد زبیر، رئیس محترم جمعیت علمای پاکستان و شورای وحدت ملی

25. مولانا شیخ منیب الرحمان دام عزه، دبیر محترم اتحادیه تنظیم المدارس پاکستان

26. مولانا محمد حنیف جالندهری دبیرکل وفاق المدارس العربیة پاکستان

