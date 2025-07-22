به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان عفو بینالملل امروز، سهشنبه و در گزارشی با ارائه شواهدی درباره هدف قرار گرفتن «عامدانه» زندان اوین در ۲۳ ژوئن(۲ تیر) در تهران، این حمله را «نقض جدی قوانین بینالمللی حقوق بشر» دانست و تاکید کرد که باید درباره این حمله به عنوان «جنایتی جنگی»، «تحقیقات جنایی به عمل بیاید.
در این گزارش که در وبگاه عفو بینالملل منتشر شده، مطرح شد: تصاویر ویدیویی راستآزماییشده، تصاویر ماهوارهای و گفتوگوها با شاهدان عینی، خانوادههای زندانیان و مدافعان حقوق بشر نشان میدهد که ارتش اسرائیل چند حمله هوایی به زندان اوین انجام داده که منجر به جان باختن یا مجروح شدن تعدادی از غیرنظامیان شده و حداقل در ۶ محل در سراسر مجتمع زندان آسیب و ویرانی گستردهای بر جای گذاشت است. چند ساعت بعد، ارتش اسرائیل تایید کرد که به زندان حمله کرده و مقامات ارشد اسرائیلی در اظهاراتشان در شبکههای اجتماعی به آن مباهات کردند. به گفته مقامات ایرانی، حداقل ۸۰ غیرنظامی، ۷۹ زن و مرد و یک پسر پنج ساله در این حمله جان خود را از دست دادند.
عفو بینالمللی گزارش داد: طبق قوانین بینالمللی حقوق بشر، یک زندان یا بازداشتگاه مکانی غیرنظامی است و هیچ شواهد موثقی دال بر این که زندان اوین یک هدف نظامی مجاز را شکل میداد، وجود ندارد.
«اریکا گوئوارا روزاس» مدیر ارشد تحقیق، حمایتگری، سیاست و کارزارهای عفو بینالملل در این باره میگوید: شواهد نشان میدهد که دلایل معقولی وجود دارد که باور کنیم ارتش اسرائیل حملهای بیپروا و عامدانه به ساختمانهای غیرنظامی کرده است. حمله به اهداف غیرنظای به شدت تحت حقوق بشردوستانه بینالمللی ممنوع است. انجام دادن آگاهانه و عامدانه چنین حملاتی جنایت جنگی محسوب میشود.
در این گزارش با اشاره به این که در زمان حمله حدود هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار زندانی در این زندان بودهاند که حمله به آن در زمان ملاقات انجام شد.
روزاس در این باره گفت: نیروهای اسرائیلی باید میدانستند که هرگونه حمله هوایی به زندان اوین میتواند منجر به آسیب شدید به غیرنظامیان شود. مقامات قضایی در سراسر جهان باید اطمینان حاصل کنند که تمام مسئولان این حمله مرگبار محاکمه شوند، از جمله از طریق اعمال اصل صلاحیت جهانی. همچنین مقامات ایرانی باید به دیوان کیفری بینالمللی اجازه دهند تا بر تمامی جرایم تحت اساسنامه رم که در قلمرو ایران رخ داده است یا از آنجا انجام گرفته، رسیدگی کند.
تجاوز رژیم صهیونیستی به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران از سحرگاه ۲۳ خرداد آغاز شد. در این حملات تاسیسات اتمی ایران، مراکز نظامی، خانههای مسکونی و سایر اهداف غیرنظامی، از جمله زندان اوین و مراکز درمانی هدف قرار گرفتند.
تجاوزات رژیم صهیونیستی ۱۰۶۲ شهید بر جای گذاشت که ۱۰۲ شهید زن و ۳۸ کودک بودند. در این حملات، شماری از فرماندهان ارشد نظامی و دانشمندان هستهای ترور شده و به شهادت رسیدند.
ایران طی عملیات «وعده صادق ۳» با حملات ترکیبی موشکی و پهپادی اهداف معین نظامی و راهبردی در اراضی اشغالی را هدف قرار داد که بهرغم سانسور شدید خبری رژیم صهیونیستی، گزارشهای رسانهای حاکی از وارد آمدن خسارات بیسابقه به این رژیم بر اثر حملات ایران است.
دولت آمریکا که در میانه مذاکرات غیرمستقیم با تهران به این حمله چراغ سبز نشان داده و به حمایت و اطلاع کامل از آن اذعان کرد، در ۲ تیر با ورود مستقیم به این درگیری تاسیسات اتمی اصفهان، نطنز و فردو را با بمبهای سنگرشکن بمباران کرد. این تاسیسات آسیب جدی دیدهاند اما افزایش سطح تشعشعات خارجی در آنها گزارش نشد.
ایران طی عملیات «بشارت فتح» به این تجاوزگری نیز پاسخ داد و پایگاه هوایی «العدید» بزرگترین پایگاه هوایی آمریکا در منطقه را که در قطر واقع شده، هدف حملات موشکی قرار داد.
