این اولین باری نیست که شهرکنشینان به منبع آب عین سامیه، منبع اصلی آب روستای کفر مالک، در شمال شرقی رامالله حمله میکنند. این حمله گستردهترین و مخربترین حمله بود و منجر به قطع آب تقریبا ۴۰۰۰ فلسطینی ساکن در این شهرک شد.
به گفته «ماجد معادی»، معاون رئیس شورای محلی، روستای کفر مالک کاملا به آب عین سامیه وابسته است. آنها همچنین در صورت ادامه قطعی آب برای مدت طولانی که میتواند فاجعهبار باشد، جایگزین دیگری ندارند. معادی به الجزیره توضیح داد: «این مسئله مرگ و زندگی است.»
این خسارت محدود به کفر مالک نیست. بیش از ۱۹ روستای فلسطینی در شمال شرقی رامالله به طور کلی و ۱۴ روستا به صورت جزئی به این آبها وابسته هستند. این مسئله تعداد فلسطینیهای آسیبدیده را به بیش از ۱۰۰ هزار نفر میرساند که عین سامیه منبع اصلی آب آنهاست.
این چاهها شریان حیاتی منطقهی امتداد یافته از روستای کفر مالک (شمال شرقی رامالله) تا دره اردن محسوب میشوند که ۲۹ درصد از کرانه باختری را تشکیل میدهد و اسرائیل از طریق طرحهای شهرکسازی به دنبال کنترل آن است.
معادی در شرح جزئیات این حادثه توضیح داد که شهرکنشینان از شهرک مجاور «کوکبه الصباح» دائما به چاههای عین سامیه در زمینهای روستا حمله میکنند، عمدا لولههای آن را خراب میکنند، برق را قطع میکنند، دوربینها را از بین میبرند و ارتباط با ایستگاههای کنترل خودکار نصب شده را قطع میکنند.
کارکنان سازمان آب قدس؛ شرکتی که آب را از این چاهها پمپاژ و به روستاها توزیع میکند، در تلاشند تا خسارات ناشی از حملات شهرکنشینان را تعمیر کنند. با این حال، هر بار حملات شدیدتر میشود و به زمان بیشتر و تجهیزات جدیدتری نیاز است.
«فارس المالکی»، مدیر رسانهای سازمان آب گفت: «این حمله چند روز پس از حمله قبلی انجام شد اما این بار در مقیاسی بزرگتر. آنچه این بار اتفاق افتاد این بود که تمام خطوط ارتباطی به ایستگاه مرکزی قطع شد و پمپهای چاهها کاملا از کار افتادند.»
المالکی در مورد گزینههای موجود در صورت تداوم قطعی آب، به الجزیره گفت که در صورت ادامه این حملات، هیچ جایگزینی برای روستاهایی که کاملا به این آب متکی هستند، وجود ندارد.
وی افزود: «ما در مورد یک فاجعه انسانی واقعی و کمبود آب برای همه این روستاها صحبت میکنیم اما طرح جایگزین استراتژیک، گسترش خطوط آب مستقیم از این روستاها است که به سالها کار و تأیید قبلی اسرائیل نیاز دارد.»
ناظران امور شهرکسازی معتقدند صحنه خرابکاری در لولههای آب در چاههای عین سامیه در راستای تلاشهای شهرکنشینان برای تصرف اراضی کرانه باختری و تبدیل آن به محیطی نامناسب برای فلسطینیان است.
به گفته «جاد اسحاق»، مدیر کل موسسه تحقیقات کاربردی در قدس، شهرکنشینان کنترل ۴۵ منبع آب را در منطقهای که از شرق رامالله تا دره اردن امتداد دارد، به دست گرفتهاند.
وی تأکید کرد که «مسئله عین سامیه جدیتر است، زیرا اکنون تمام روستاها در معرض تهدید محرومیت از آب قرار دارند.»
