به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر رسانهای دولت غزه با صدور بیانیهای اعلام کرد: نیروهای اشغالگر رژیم صهیونیستی در صفوف انتظار برای دریافت آب در غزه ۱۱۲ جنایت هولناک مرتکب شدهاند.
بر اساس این گزارش، در مجموع در این جنایتها بالغ بر ۷۰۰ غیرنظامی فلسطینی به شهادت رسیدهاند که بیشتر آنها کودک هستند.
دولت غزه از جامعه بینالملل و مؤسسات بشردوستانه خواست تا اقدام فوری برای رژیم صهیونیستی در تشنه نگه داشتن ملت غزه انجام داده و دسترسی نامحدود و ایمن ساکنان غزه به آب آشامیدنی را تضمین کنند.
همچنین اداره آب قدس اشغالی اعلام کرد: گروهی از شهرکنشینان صهیونیست دیشب به تمام چاههای منطقه عین سامیا در نزدیکی روستای کفرمالک در استان رام الله که منبع تأمین آب روستاها و شهرکهای شرق رام الله به شمار میرود، یورش بردند و خسارت زیادی به آنها وارد کردند که منجر به از دست رفتن کامل ارتباط و کنترل بر آنها شد.
از سوی دیگر صهیونیستهای افراطی با حمله به کامیونهای حامل کمکهای بشردوستانه از اردن به غزه در نزدیکی شهر آراد در نقب اشغالی، جلوی راه آنها را گرفتند و مانع از ادامه مسیر آنها به سمت غزه شدند.
...........
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما