عربستان از بیانیه ۲۶ کشور درباره توقف فوری جنگ غزه استقبال کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت خارجه عربستان با صدور بیانیهای از بیانیه ۲۶ کشور درباره پایان فوری جنگ علیه نوار غزه، رفع همه محدودیتهای مربوط به کمکهای بشردوستانه، ارسال سریع این کمکها به ساکنان نوار غزه و مخالفت با تغییر بافت جمعیتی در اراضی اشغالی و رد توسعه شهرکسازی یهودی، استقبال کرد.
در این بیانیه آمده است: عربستان، مخالفت قاطع خود را با تداوم رویکردهای غیر انسانی مقامات رژیم اشغالگر در ممانعت از کمکها و هدف قرار دادن غیرنظامیانی که در تلاش برای دستیابی به ابتداییترین مایحتاج خود اعم از غذا، دارو و آب هستند، اعلام میکند.
عربستان همچنین خواستار اتخاذ سریع تصمیمات و انجام اقدامات عملی جامعه جهانی در مقابله با لجاجت رژیم صهیونیستی شد که به طور عمدی، بحران را طولانی و تمام تلاشهای مربوط به صلح منطقهای و بینالمللی را تضعیف میکند.
در بیانیه مشترکی که دولت انگلیس آن را منتشر کرد و به امضای وزیر خارجه این کشور و وزیران خارجه ۲۵ کشور دیگر جهان رسیده است، این کشورها خواستار توقف فوری جنگ در غزه شدهاند.
در این بیانیه تاکید شده است که شیوه توزیع کمکهای بشردوستانه توسط رژیم صهیونیستی، خطرناک است و نه تنها موجب تشدید ناآرامیها در غزه میشود بلکه نافی کرامت و عزت انسانی فلسطینیهای ساکن این منطقه است.
این کشورها، شهادت بیش از ۸۰۰ فلسطینی در مکانهای توزیع کمکهای بشردوستانه توسط رژیم صهیونیستی را محکوم و توزیع قطره چکانی کمکها و کشتار مددجویان فلسطینی را غیرانسانی دانستند.
وزیران خارجه انگلیس، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، استرالیا، کانادا، دانمارک و بقیه کشورهای امضاکننده این بیانیه اعلام کردند: ما یک خواسته ساده داریم و آن، پایان دادن فوری به جنگ علیه غزه است.
وزیران خارجه این ۲۶ کشور در این بیانیه اعلام کردند: ما آماده برداشتن گامهای بیشتر برای حمایت از آتش بس فوری و یافتن یک راه حل سیاسی برای تامین صلح و امنیت برای اسرائیلیها، فلسطینیها و کل منطقه هستیم.
..............................
پایان پیام/
نظر شما