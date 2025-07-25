۱۲۵ نماینده انگلیسی خواهان به رسمیت شناختن کشور فلسطین شدند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ۱۲۵ نماینده پارلمان انگلیس با امضای نامه‌ای مشترک از نخست وزیر این کشور خواستند کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد.

در این نامه آمده است که به رسمیت شناختن کشور فلسطین از سوی انگلیس تأثیر زیادی با توجه به نقش این کشور در صدور بیانیه بالفور دارد.

روز گذشته بعد از آنکه امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه تاریخ به رسمیت شناختن کشور فلسطین را اعلام کرد نخست وزیر انگلیس نیز با صدور بیانیه‌ای بی سابقه اعلام کرد که اوضاع در نوار غزه غیر قابل توجیه است. وی اضافه کرد که کشور فلسطین حق غیر قابل انکار ملت فلسطین است.

