استقبال حماس از بیانیه ۲۶ کشور درباره ضرورت پایان فوری جنگ غزه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از خبرگزاری شهاب، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با صدور بیانیه‌ای مطبوعاتی، از بیانیه مشترک منتشرشده توسط دولت انگلیس به همراه ۲۵ کشور دیگر مبنی بر درخواست توقف فوری جنگ در نوار غزه، استقبال کرد.

در این بیانیه آمده است: ما از تأکید این کشورها بر ضرورت ورود کمک‌های بشردوستانه از طریق سازمان ملل و نهادهای امدادی و همچنین محکومیت صریح سیاست گرسنگی که رژیم صهیونیستی علیه مردم ما در پیش گرفته و نقض فاحش قوانین بین‌المللی انسانی به شمار می‌رود، استقبال می‌کنیم.

حماس در ادامه با اشاره به اینکه این بیانیه، کشتار بیش از ۸۰۰ غیرنظامی فلسطینی در اطراف گذرگاه‌های تحت کنترل آمریکا و رژیم صهیونیستی برای ورود کمک‌ها را محکوم کرد، ادامه داد: این آمار، خود گواهی بر ماهیت جنایتکارانه این سازوکار (تله های مرگ به نام کمک های غذایی) و هدف واقعی آن، یعنی کشتار و تحقیر مردم ما است. چنین اقداماتی باید پایان یابد و مسئولان آن مورد محاکمه قرار بگیرند.

این جنبش همچنین افزود: آنچه در این بیانیه آمده، تأیید بین‌المللی دیگری بر میزان نقض‌های فاحش حقوق بشر و حقوق بین‌الملل توسط رژیم فاشیستی اشغالگر است؛ به‌ویژه اجرای سیاست گرسنگی سیستماتیک که تاکنون جان بیش از ۷۰ کودک را گرفته و همچنان خطر مرگ دسته‌جمعی بر اثر قحطی، سایه سنگینی بر سر مردم غزه دارد.

حماس در ادامه از کشورهای امضاکننده این بیانیه خواست تا محتوای آن را به اقدامات عملی و فوری تبدیل کنند تا بتوان از فاجعه انسانی در غزه جلوگیری کرد.

حماس همچنین بر لزوم اعمال فشار واقعی و مؤثر بر رژیم اشغالگر برای توقف فوری جنگ نسل‌کُشی علیه ملت فلسطین و تضمین جریان آزاد کمک‌های بشردوستانه تأکید کرد.

این بیانیه پس از آن صادر شد که در بیانیه مشترکی که دولت انگلیس آن را منتشر کرد و به امضای وزیر خارجه این کشور و وزیران خارجه ۲۵ کشور دیگر جهان رسیده است، این کشورها خواستار توقف فوری جنگ در غزه شده اند.

در این بیانیه تاکید شده است که شیوه توزیع کمک های بشردوستانه توسط رژیم صهیونیستی، خطرناک است و نه تنها موجب تشدید ناآرامی ها در غزه می شود بلکه نافی کرامت و عزت انسانی فلسطینی های ساکن این منطقه است.

این کشورها، شهادت بیش از ۸۰۰ فلسطینی در مکان های توزیع کمک های بشردوستانه توسط رژیم صهیونیستی را محکوم و توزیع قطره چکانی کمک ها و کشتار مددجویان فلسطینی را غیرانسانی دانستند.

وزیران خارجه انگلیس، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، استرالیا، کانادا، دانمارک و بقیه کشورهای امضاکننده این بیانیه اعلام کردند: ما یک خواسته ساده داریم و آن، پایان دادن فوری به جنگ علیه غزه است.

وزیران خارجه این ۲۶ کشور در این بیانیه اعلام کردند: ما آماده برداشتن گام های بیشتر برای حمایت از آتش بس فوری و یافتن یک راه حل سیاسی برای تامین صلح و امنیت برای اسرائیلی‌ها، فلسطینی ها و کل منطقه هستیم.

..............................

پایان پیام/