سازمان ملل: ۵۵ هزار زن باردار در غزه در شرایط بحرانی قرار دارند

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارشی که اخیرا توسط صندوق جمعیت سازمان ملل متحد منتشر شده، حدود ۵۵ هزار زن باردار در نوار غزه در شرایط وخیم انسانی و بهداشتی ناشی از تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی و محاصره شدید، زندگی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری شهاب، در این گزارش آمده است که هزاران نفر از این زنان در ماه آینده زایمان خواهند داشت، در حالی که بیمارستان‌ها با کمبود شدید تجهیزات پزشکی و ملزومات ضروری روبه‌رو هستند. بخش‌های زایمان نیز تحت فشار سنگینی قرار دارند و با کمبود نیروی انسانی مواجه‌اند.

صندوق جمعیت سازمان ملل هشدار داده است که دست‌کم ۱۱ هزار زن باردار با خطر گرسنگی و سوءتغذیه حاد مواجه‌اند؛ موضوعی که جان آن‌ها و جنین‌هایشان را تهدید می‌کند و احتمال بروز عوارض جدی در دوران بارداری و زایمان را به‌شدت افزایش می‌دهد.

سازمان ملل با تاکید بر این‌که ادامه محاصره و جلوگیری از ورود مواد غذایی و کمک‌های پزشکی، وضعیت انسانی در غزه را بحرانی‌تر کرده، خواستار اقدام فوری و هماهنگ جهانی برای پاسخ‌گویی به نیازهای فوری زنان باردار و تأمین حداقل خدمات بهداشتی و تغذیه‌ای برای آن‌ها و نوزادانشان شده است.

