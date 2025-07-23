به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام «رضا حاجتی» امروز چهارشنبه، 1 مرداد 1404 در گفتوگویی از توزیع گوشت قربانی در مساجد استان خبرداد و گفت: این طرح یک اقدام خیرخواهانه است که معمولاً در مناسبتهای مذهبی با هدف کمک به نیازمندان صورت میگیرد.
مدیر ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد گیلان با بیان اینکه این طرح با همکاری موسسه حضرت خدیجه (س) قم انجام میشود افزود: اولین مرحله توزیع گوشت قربانی به مناسبت ماه محرم و با محوریت روستاهای کم برخوردار و مناطق حاشیه نشین امروز اجرا شد.
وی تصریح کرد: در قالب این طرح، ۲ تن گوشت در بستههای یک کیلو و ۵۰۰ گرمی بین بالغ بر ۱۲۰ کانون فرهنگی هنری استان توزیع شد.
حجت الاسلام حاجتی با بیان اینکه به همت کانون های فرهنگی هنری مساجد، بانک اطلاعاتی از نیازمندان استان تهیه شده است اذعان کرد: شناسایی کانونهای محروم توسط رابطین انجام شده و با هماهنگی شهرستانها این گوشتهای قربانی توزیع خواهد شد.
