به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله شیخ عیسی قاسم، رهبر معنوی شیعیان بحرین، در بیانیهای تصریح کرد: ما به خودمان ظلم میکنیم، زمانی که شاهد فجایع و مصیبتهایی هستیم که بر زندگی برادران مسلمانمان در غزه سایه انداخته و در عین حال از بذل اندک یا بسیار برای کاستن از رنج آنان که به سنگینی کوههاست دریغ میورزیم.
وی افزود: کمک به مردم غزه نه تنها یک وظیفه دینی، بلکه اقتضای برادری، غیرت، شرافت، وجدان و انسانیت است.
این عالم برجسته تأکید کرد که سقوط در این امتحان بزرگ، خود بهتنهایی دلیلی برای استحقاق عذابی عظیم و فوری در دنیاست.
آیتالله عیسی قاسم خاطرنشان کرد: آنچه در غزه رخ میدهد، بار مسئولیتش بر دوش میلیاردها انسان است و نشان از سقوط تمدنی سهمگینی دارد که خطر نابودی کامل بشر را به دنبال دارد.
وی این فاجعه را ننگی برای امت اسلامی – چه عرب و چه غیرعرب – دانست و هرگونه حمایت یا سکوت در برابر سران ظلم و جنایت را خیانت و نشانهای از بیغیرتی و مرگ وجدان قلمداد کرد.
شیخ عیسی قاسم با اشاره به تصاویر دلخراش پخششده از رسانههای جهان – از خون و اشک و گرسنگی گرفته تا ترس، آوارگی و جنایت – گفت: این وقایع فجیع، در حالی رخ میدهند که صهیونیستها با حمایت مستقیم آمریکا و همپیمانان آن، از هیچ جنایتی فروگذار نمیکنند؛ این، نمونهای از بزرگترین جاهلیتهای تاریخ بشر است.
در پایان، آیتالله قاسم هشدار داد که این تجاوزات وحشیانه، آزمونی الهی و تاریخی برای امت اسلام و همه انسانهایی است که هنوز ذرهای وجدان و انسانیت در وجودشان باقیست.
