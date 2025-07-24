آغاز رزمایش سایبری ستاد عتبات گیلان با رمز «یا ابا عبدالله الحسین(ع)»

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «مجید دوهندو» رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان گیلان در نشست با گروه سایبری شهید «حاجی زاده» ستاد بازسازی عتبات عالیات استان گیلان که با هدف رساندن فعالیت های این ستاد به گوش همه مردم تشکیل شده، اظهار کرد: در زمانه ای که با جنگ نرم دشمن روبرو هستیم استفاده از فضای مجازی و توانایی بهره گیری درست از آن می تواند نقشه دشمن را خنثی کند.

وی با بیان اینکه همه مردم زیر چتر امام حسین هستند و از همه قشرها برای کمک به ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات همراهانی داریم، افزود: همه مسئولین شرح وظایف ستاد را بخوبی می شناسند اما این میزان شناخت در مردم چیزی نزدیک به ۳۰ درصد است.

دوهندو اظهار کرد: یک رزمنده می تواند اسلحه را بردارد و به سمت دشمن شلیک کند اما باید از ظرفیت یک شهر که چندین هزار نفر است برای پای کار آمدن در فعالیت های ستاد استفاده کنیم و آن ورود درست به فضای مجازی و حرکت هماهنگ و همسو برای اهداف ستاد است.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان گیلان خاطرنشان کرد: ما ظرفیتش و سوادش را در بین سرتیم ها و مسیولین ستادها در شهرستان ها داریم ولی مدیر لایق آن است که از این ظرفیت ها بهترین استفاده را ببرند و این را گسترش دهد.

وی، برد فضای مجازی را از خیلی از موشک های قاره پیما نیز بیشتری دانست و افزود: اهمیت فضای مجازی خیلی بالاست و افسر جنگ نرم که حضرت آقا این لقب را به شماها داده است یعنی اینکه فرمانده آموزش دیده و توانمند که می تواند یک جمعی را هدفمند به سمتی روشن و درست هدایت کند.

ویرانی فضای مجازی به مراتب از فضای حقیقی کُشنده‌تر است

حجت الاسلام «محمد لاکانی»، مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در ستاد توسعه وبازسازی عتبات عالیات استان گیلان نیز در این نشست با بیان اینکه اکنون میدان مبارزه است و باید فضای مجازی را به عنوان یک رسانه جدی بگیریم، اظهار کرد: حضرت آقا بارها فرمودند که اگر هوشیار نباشیم و اگر غافل شویم بازنده میدان ما هستیم و این تذکر نشان از اهمیت جایگاه فضای مجازی است.

وی با بیان اینکه فضای مجازی، ما را به دنیا متصل می کند گفت: این فضا امروز فضای کاری، شخصی و فکری افراد را نشان می دهد ازین رو وسیله خوبی است که انسان می تواند به اهداف بزرگی دست یابد.

حجت الاسلام لاکانی با تاکید بر اینکه نمی توانیم این فضا را ول کنیم زیرا در این صورت دشمن به دست میگیرد و اهدافش را عملی می کند، ادامه داد: دشمن وارد جنگ ادراکی و شناختی شده است و حق را باطل و باطل را حق جلوه می دهد و مردم را گمراه می کند و اگر در این زمینه ما کوتاهی کنیم او جولان داده و با یکسری عمله هایی که دارد می تواند به راحتی اهدافش را گسترش دهد.

وی به منافع و ضررهای فضای مجازی اشاره و اذعان کرد: اگر ازین فرصت استفاده نکنیم تبدیل به تهدید شده و ویرانگر می شود و این ویرانی به مراتب از فضای حقیقی کشنده تر است.

-------------------------------

پایان پیام/۳۴۴