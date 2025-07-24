به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شامگاه چهارشنبه اول مرداد 1404، در آئین یادبود چهلمین روز شهدای جنگ ۱۲ روزه اخیر که در مصلای قدس آمل برگزار شد، حجتالاسلام والمسلمین «مهدی طائب»، رئیس شورای قرارگاه راهبردی عمار، سخنانی صریح و هشدارآمیز درباره آینده رژیم صهیونیستی بیان کرد.
حجتالاسلام والمسلمین طائب با اشاره به وضعیت بحرانی رژیم صهیونیستی، اظهار داشت: این رژیم اکنون همانند حفرهای از درون در حال فرورفتن است. او تأکید کرد که جهان به بیداری رسیده و امروز حتی مردم در کشورهای غربی همچون آمریکا، فرانسه و انگلیس علیه سیاستهای جنگطلبانه رژیم صهیونیستی راهپیمایی میکنند.
وی افزود: برگزاری گسترده این راهپیماییها، نتیجه بیداری محور مقاومت و فعالیتهای حزبالله لبنان و سایر گروههای مقاومت است. به گفته او، تنها راه مقابله با استکبار، حذف کامل رژیم صهیونیستی از صفحه روزگار است.
رئیس شورای قرارگاه راهبردی عمار با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر، رژیم صهیونیستی را آغازگر این جنگ خواند و گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره مدافع بوده و نه مهاجم. با وجود شهادت فرماندهان ارشد نظامی و نخبگان علمی کشور، ایران با اتکا به توان داخلی، پاسخی کوبنده و بدون کمک دیگر کشورها به تجاوزات دشمن داد.
حجتالاسلام والمسلمین طائب همچنین با انتقاد از محاسبات اشتباه رژیم صهیونیستی در مواجهه با ایران گفت: این رژیم با یک اشتباه بزرگ، بهشدت تنبیه شد و اکنون به نقطه بیبازگشت رسیده است.
وی تأکید کرد که پاسخ ایران نباید مقطعی و نقطهای باشد، بلکه باید تا نابودی کامل این "غده سرطانی" ادامه پیدا کند. او همچنین گفت که ملت ایران مطالبهای جدی برای مقابله مستمر و تعیینکننده با رژیم صهیونیستی دارند.
رئیس شورای قرارگاه راهبردی عمار با اشاره به پیشرفتهای هستهای کشور گفت: با وجود شهادت نخبگان و فشارهای بینالمللی، صنعت هستهای ایران متوقف نشده و مردم معتقدند که انرژی هستهای حق مسلم ماست. به گفته او، حمله دشمن به زیرساختهای هستهای، اشتباهی بزرگ بود که اتحاد مردم و نظام را بیش از پیش تقویت کرد.
در ادامه این مراسم، حجتالاسلام «ابراهیم یعقوبیان» امام جمعه آمل نیز ضمن گرامیداشت یاد شهدای این جنگ، تأکید کرد: دشمن با ترور سرداران و دانشمندان هستهای درصدد براندازی نظام و نابودی صنعت هستهای ایران بود، اما در رسیدن به این اهداف ناکام ماند.
وی با اشاره به ادامه مسیر صنعت هستهای توسط جوانان ایران، هشدار داد که هرگونه حماقت دیگر از سوی رژیم صهیونیستی با ضربات کوبندهای مواجه خواهد شد.
حجتالاسلام یعقوبیان همچنین با اشاره به وحدت و انسجام ملی در دوران جنگ ۱۲ روزه، افزود: این وحدت به برکت خون شهداست و باید در همه اقشار جامعه نفرت و جدایی کنار گذاشته شود.
امام جمعه آمل یادآور شد: آمل در این جنگ تحمیلی پنج شهید تقدیم کرده و باید قدردان این نعمت الهی باشیم. همچنین با اشاره به وضعیت بحرانی مردم غزه گفت: در قرن ۲۱، مردم این منطقه به دلیل تشنگی و گرسنگی جان میسپارند و مجامع حقوق بشر در سکوت کاملاند.
وی در پایان تأکید کرد: رمز نجات و وحدت، اتصال به حبالله، اهل بیت (ع) و ولایت فقیه است؛ و تنها در این مسیر میتوان پرچم انقلاب را به دست صاحب اصلیاش رساند.
