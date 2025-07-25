سبک شمردن گناه، بزرگترین مصیبت

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: عن الإمام الباقر (ع): «لَا مُصِیبَةَ کَاسْتِهَانَتِکَ‏ بِالذَّنْبِ‏ وَ رِضَاکَ بِالْحَالَةِ الَّتِی أَنْتَ عَلَیْهَا»[1].

امام باقر (ع) در روایت مذکور، فرموده است که هیچ مصیبتی مانند سبک شمردن گناه و خشنودی تو به وصفی که فعلا داری، نیست.

مصیبت اولی که از کلام امام باقر (ع) برداشت می‎شود، این است که انسان گناهی را که انجام می‎دهد، کوچک بشمارد. یکی از مشکلات زندگی انسان‎ها این است که گناه را کوچک می‎شمارند و این باعث می‎شود که پرهیز و اجتناب از گناه کردن کم شود و در مقابل، اگر گناه بزرگ شمرده شود، سعی می‎شود که کمتر گناه و معصیت رخ دهد. بنابراین، باید گناه را از زندگی دور کرد و این کار سخت است، لکن با تمرین و ریاضت میسّر می‎شود.

مصیبت دوم که از کلام امام باقر(ع) برداشت می‎شود، این است که کسی از وضعیت کنونی خود راضی باشد و هیچ قدمی در جهت رشد و بالندگی خود برندارد. به نظر می‎رسد که این کلام تعمیم دارد و علاوه بر رشد و بالندگی معنوی، رشد و پیشرفت مربوط به زندگی دنیوی را نیز شامل می‎شود، یعنی انسان نسبت به زندگی دنیوی خود نیز باید به دنبال پیشرفت باشد.



البته قرآن و معصومین (ع) در رابطه با دنیا و زندگی دنیوی حدّ و مرز تعیین کرده ‎اند و فرموده اند که انسان باید مواظب باشد که به دنیا وابسته نشود و فریفته دنیا و آنچه در دنیاست، نشود. بنابراین، رضایت انسان به وضعیت کنونی و فعلی خودش مصیبت است و انسان باید خود را از آن وضعیت خارج کند و این گونه نباشد که هیچ تلاشی نداشته باشد و روزهای زندگی‎اش تکراری و یکنواخت باشد.

سایت شیعه کوئست.