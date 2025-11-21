قرارداد چندمیلیارددلاری اسرائیل برای افزایش تولید گنبد آهنین

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت دفاع اسرائیل قرارداد چندمیلیارددلاری با شرکت داخلی «رافائل» برای گسترش تولید سامانه پدافند هوایی گنبد آهنین امضا کرد.

این وزارت‌خانه در بیانیه‌ای اعلام کرد که ژنرال ذخیره امیر برعام مدیرکل وزارت دفاع اسرائیل، قرارداد تأمین جدیدی را امضا کرده که تولید این سامانه دفاعی را افزایش می‌دهد.

در این بیانیه آمده است که بر اساس قرارداد، شرکت رافائل مقدار زیادی از موشک‌های رهگیر گنبد آهنین را به سازمان دفاع موشکی اسرائیل و ارتش اسرائیل تحویل خواهد داد.

وزارت دفاع اسرائیل همچنین یادآور شد که بسته کمک‌های آمریکا به ارزش ۸.۷ میلیارد دلار که کنگره آمریکا در آوریل ۲۰۲۴ تصویب کرد، شامل ۵.۲ میلیارد دلار برای تقویت سامانه‌های پدافند هوایی اسرائیل است. سامانه‌هایی از جمله گنبد آهنین، «فلاخن داوود» و سامانه لیزری پدافند هوافضای با توان بالا که هم‌اکنون در مرحله نهایی توسعه قرار دارد.

در این بیانیه سهم دقیق سامانه گنبد آهنین از این مبلغ مشخص نشده و تنها تأکید شده است که قرارداد امضا شده چند میلیارد دلار ارزش دارد.

«یواف گالانت» وزیر دفاع اسرائیل در این بیانیه گفت: این قرارداد، جهشی راهبردی خواهد بود که توان دفاع هوایی ما را در برابر دشمنان تقویت می‌کند و همچنین گواهی دیگر بر عمق و استحکام اتحاد ما با ایالات متحده آمریکا و همکاری تنگاتنگ دو کشور است.

اسرائیل چندین سامانه دفاع موشکی دارد که از جمله آنها می‌توان به گنبد آهنین برای مقابله با موشک‌های کوتاه‌برد و میان‌برد، فلاخن داوود و سامانه سهم برای موشک‌های دوربرد اشاره کرد.

در جریان دو سال جنگ علیه غزه، اسرائیل مقادیر بسیار زیادی از سامانه‌های دفاعی خود از جمله گنبد آهنین برای مقابله با موشک‌هایی که از غزه، لبنان، یمن و ایران شلیک شدند را به کار گرفت. با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد که این سامانه‌ها در موارد متعددی دچار شکست شدند.

توافق آتش‌بسی که در ۱۰ اکتبر گذشته برقرار شد، به دو سال حملات اسرائیل که از ۸ اکتبر ۲۰۲۳ با حمایت آمریکا آغاز شده بود و به شهادت بیش از ۶۹ هزار فلسطینی، زخمی شدن بیش از ۱۷۰ هزار نفر و تخریب ۹۰ درصد زیرساخت‌های غیرنظامی غزه انجامید، پایان داد.

اسرائیل سال‌ها از گنبد آهنین ــ که پروژه‌ای مشترک میان تل‌آویو و واشنگتن است ــ به عنوان سامانه‌ای موفق در مقابله با موشک‌های کوتاه‌برد و میان‌برد یاد می‌کرد، اما این سامانه در چندین مقطع از جمله در جنگ با ایران در ژوئن گذشته، نتوانست از آسمان اسرائیل محافظت کند.

همچنین در فوریه گذشته، یک تحقیق داخلی ارتش اسرائیل نشان داد که سامانه دفاع موشکی در ساعت‌های نخست حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ دچار فروپاشی شده بود. در آن روز، گروه‌های فلسطینی ــ به‌ویژه حماس ــ حمله‌ای غافلگیرکننده به شهرک‌ها و پایگاه‌های نظامی اسرائیل انجام دادند که منجر به کشته و اسیر شدن شماری از نظامیان و شهرک‌نشینان اسرائیلی و انتقال آنها به داخل غزه شد؛ حمله‌ای که در پاسخ به تجاوزات مداوم اسرائیل علیه مردم فلسطین و مسجدالاقصی انجام گرفت.

