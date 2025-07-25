به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در آستانه پایان ماه محرم‌الحرام، مراسم عزاداری بانوان عرب‌زبان با محوریت «سبک زندگی‌ اسلامی از منظر امام سجاد(ع)» در حرم مطهر رضوی برگزار شد.

این مراسم که در قالب برنامه «چهارشنبه‌های امام رضایی» و با حضور ۸۵ نفر از بانوان کشورهای بحرین، سوریه، لبنان و عراق در رواق دارالرحمه حرم مطهر رضوی برگزار شد، با بخش‌های متنوع فرهنگی، معرفتی و آیینی، همراه بود.

در بخش ابتدایی برنامه، گروه سرود دختران «خورشید هشتم»، به دو زبان زنده دنیا به اجرای تواشیح پرداختند؛ سپس خانم «تغرید محمد جونی» پژوهشگر اسلامی از کشور لبنان، در سخنانی به تبیین مؤلفه‌های سبک زندگی اسلامی با تأکید بر نقش بانوان در تربیت نسل مؤمن و مقاوم، پرداخت.

وی با اشاره به آموزه‌های امام سجاد(ع)، نقش بانوان را در صیانت از هویت دینی خانواده‌ها حیاتی دانست و بر اهمیت بصیرت در مواجهه با چالش‌های فرهنگی، تأکید کرد.

وی همچنین در بخشی از سخنانش، به بازتاب مظلومیت اهل بیت(ع) پس از واقعه عاشورا و نیز قصیده معروف «فرزدق» در وصف امام سجاد(ع) با بیت مشهور «هَذا الّذی تَعرِفُ البَطْحاءُ وَطْأتَهُ

وَالبَیْتُ یعْرِفُهُ وَالحِلُّ و الحرم»، اشاره کرد.

در ادامه این مراسم، «رجا ام هادی» با نوای دل‌نشین خود به مداحی پرداخت و با اشعار و نوحه‌سرایی محلی به زبان عربی، حال و هوای خاصی به مجلس بخشید.

..............................

پایان پیام / ۳۴۸