به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت بخش غرب آسیای مدیریت زائران غیرایرانی آستان قدس رضوی، ویژه‌برنامه‌ای با عنوان «جهاد روایت» در آخرین چهارشنبه ماه صفر ۱۴۴۷، میزبان جمعی از بانوان عرب‌زبان بود.

این مراسم معنوی در رواق دارالرحمه حرم مطهر رضوی برگزار شد و میزبان ۱۰۰ تن از بانوان زائر از کشورهای بحرین، عربستان سعودی، عراق و کویت بود.

برنامه‌های این محفل مذهبی، شامل قرائت حدیث شریف کسا، سخنرانی و مرثیه‌سرایی در رثای مصائب اهل‌بیت(علیهم‌السلام) بود.

در بخش سخنرانی این مراسم، با تلاوت آیه «لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ إِذْ بَعَثَ فِیهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ...» بر نقش پیامبر اکرم(ص) به عنوان الگو و اولین معلم امت در تزکیه نفس و آموزش کتاب و حکمت تأکید شد.

سخنران این برنامه با اشاره به عروج پیامبر(ص) به آسمان‌ها، ایشان را هدایت‌گر انسانیت به سوی بالاترین مراتب دانست و افزود: قرآن صامت بر قلب پیامبر نازل شد و حضرت زهرا(س) دوازده قرآن ناطق را برای او به دنیا آورد.

وی در ادامه، با بیان اینکه امامت از امام حسن(ع) و امام حسین(ع) آغاز و به امام زمان(عج) ختم می‌شود، به حدیثی از پیامبر(ص) اشاره کرد که فرمودند: «پاره‌ای از وجود من در خراسان دفن خواهد شد.» این تعبیر، تنها برای حضرت فاطمه(س) و امام حسن(ع) به کار رفته که نشان‌دهنده جایگاه ویژه امام رضا(ع) است.

این مراسم با هدف تقویت وحدت و انس بیشتر بانوان عرب‌زبان با معارف اهل‌بیت(ع) و در فضایی روح‌افزا برگزار شد

