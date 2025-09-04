به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از مشهد مقدس، ویژه برنامه ای با حضور ۱۴۵ تن از بانوان عرب‌زبان از کشورهای مختلف از جمله بحرین، لبنان، عراق و عربستان، روز چهارشنبه در حرم مطهر رضوی برگزار شد.

این مراسم که به مناسبت فرخنده‌ایام آغاز امامت حضرت ولی عصر (عج) و نیز سال‌روز ازدواج پیامبر اکرم (ص) و حضرت خدیجه کبری (س) ترتیب یافته بود، بر نقش و جایگاه بی‌بدیل مادران و بانوان جهان اسلام در تربیت و پرورش نسل منتظر مهدوی تمرکز داشت.

این برنامه به همت بخش غرب آسیای مدیریت زائران غیرایرانی آستان قدس رضوی برگزار شد و شامل بخش‌های متنوع فرهنگی و مذهبی بود.

برنامه‌های هنری و مذهبی

در این ویژه برنامه، گروه تواشیح «خورشید هشتم» به اجرای برنامه پرداخت. همچنین مدیحه‌سرایی و مولودی‌خوانی توسط بانوی هنرمند، «رجا ام هادی» از دیگر بخش‌های برنامه بود. به منظور مشارکت کودکان حاضر، کارگاه نقاشی و رنگ‌آمیزی نیز برگزار شد که با استقبال ۱۶ کودک همراه بود.

سخنرانی با محوریت بصیرت بانوان

خانم «تغرید محمد جونی»، بانوی سخنران این مراسم، در سخنان خود به تبیین «مهم‌ترین وظیفه یک بانوی مسلمان در عصر غیبت و ظهور» پرداخت.

وی با اشاره به اینکه انتظار فرج، منتظرنشینی نیست، افزود: «یک زن مسلمان نخست باید به تعلیم، تأدیب و پرورش نفس خویش بپردازد و سپس در گام دوم، فرزندان خود را بر اساس سیره نبوی و اهل بیت (ع) تربیت کند. مادر، اولین مدرسه انسان است و فرزندان، ثمره و امانت‌های الهی نزد او هستند.»

خانم جونی عمل به احکام شرعی، تدبر در قرآن کریم و روایات را از وظایف مهم بانوان برشمرد و خطاب به حضار گفت: «قلب‌های ما امروز در بند جذابیت‌های مادی دنیا گرفتار شده است. آیا رواست که امام زمان خویش را رها کنیم و مانند کسانی باشیم که امام حسین (ع) را یاری نکردند؟»

نمایش نمادین هنر و ارادت

در پایان این مراسم، یک دختر جوان هنرمند، با کشیدن نقاشی‌ای از «گل یاس»، هنر خود را به نیت آغاز امامت حضرت مهدی (عج) به نمایش گذاشت.

این برنامه با هدف ایجاد همدلی و وحدت بیشتر میان بانوان مسلمان و تبادل فرهنگی برگزار شد.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸