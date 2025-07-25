نخستین عملیات ائتلاف آمریکایی در مناطق تحت نفوذ ترکیه سوریه

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ️نیروهای ویژه وابسته به ائتلاف آمریکایی با هماهنگی یگانهای مبارزه با تروریسم نیروهای دموکراتیک سوریه ، یک عملیات هلی برن در محله «البوغزال» در شهر الباب در شرق حلب در شمال سوریه انجام دادند. این عملیات یک هسته وابسته به گروه تروریستی داعش را هدف قرار داد.
به گزارش دیدهبان حقوق بشر سوریه، پیش از آغاز عملیات، حلقه امنیتی شدیدی پیرامون محل مورد هدف ایجاد شد و نیروهای زمینی نیز بهطور گستردهای مستقر شدند، در حالیکه بالگردهای ائتلاف آمریکایی در آسمان منطقه به پرواز درآمدند.
در نتیجه این عملیات، سرنوشت چهار عضو این هسته همچنان نامعلوم است که کشته یا بازداشت شدند. این امر بهدلیل درگیری مستقیم و پرتاب نارنجک به مواضع آنها رخ داد. هنوز آمار دقیقی از تلفات منتشر نشده است.
بر اساس اطلاعات موجود، یکی از اعضای این هسته داعش، یک فرمانده عراقیتبار بوده و سایر اعضا نیز در هماهنگی و فعالسازی هستههای خفته داعش در شمال سوریه فعالیت داشتهاند.
دیدهبان حقوق بشر سوریه تأکید کرده است که این عملیات، نخستین عملیات از این نوع در مناطق تحت کنترل نیروهای مورد حمایت ترکیه در سوریه در سال جاری به شمار میرود و حاکی از تحول قابلتوجهی در کیفیت و مناطق عملیات ائتلاف آمریکایی است.
