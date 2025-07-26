برپایی بزرگترین سفره جهانی حضرت رقیه(س) همزمان با سراسر کشور در رشت

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «مهیار فتحی‌پور» امروز شنبه، 4 مرداد 1404 در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: این سفره به نیّت سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان(عج) با حضور مادران و دختران 3 تا 7 سال در مصلای امام خمینی(ره) رشت برپا می‌گردد.

مسئول کانون فرهنگی تربیتی مشکات با بیان اینکه مراسم سفره جهانی حضرت رقیه(س) برای نهمین سال متوالی در رشت برپا می گردد، افزود: این مراسم در روز سه شنبه 7 مردادماه بعد از نماز مغرب و عشاء مصادف با شب شهادت حضرت رقیه(س) دُردانه امام حسین(ع) برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: مراسم سفره حضرت رقیه(س) در رشت با سخنرانی دکتر مهرافزا و مداحی کربلایی مسعود عارفی و علی دارا همراه خواهد بود.

فتحی‌پور با اشاره به اینکه این مراسم مزیّن به پرچم متبرک به قبر مطهر حضرت رقیه(س) خواهد شد، اضافه کرد: اجرای گروه سرود گوهرشاد و دمام زنی گروه ایلیا از دیگر بخش های این مراسم می‌باشد.

مسئول کانون فرهنگی تربیتی مشکات، در پایان خاطرنشان کرد: این مراسم به همت مجمع جهانی خادمان حضرت رقیه بنت الحسین(علیهماالسلام) همزمان در بیش از 700 نقاط ایران و جهان برپا می‌گردد.

