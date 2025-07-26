سوءتغذیه شدید ۱۷ هزار کودک فلسطینی

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «محمد ابوعفش» مدیر بخش امداد پزشکی در نوار غزه در گفت وگو با شبکه الجزیره اظهار داشت: اوضاع بهداشتی هر روز بدتر می شود و ما در مرحله پنجم گرسنگی هستیم. اگر دارو و تجهیزات پزشکی فوری وارد نوار غزه نشوند، تعداد جان باختگان افزایش خواهد یافت.

وی افزود: در نوا غزه آب و غذا وجود ندارد و طی ۵ ماه گذشته هیچ کمکی به طور مستقل وارد این منطقه نشده است و ۱۷ هزار کودک در نوار غزه از سوءتغذیه شدید رنج می برند.

ابوعفش گفت: نبود شیر خشک برای کودکان منجر به مشکلات خطرناکی برای آن ها می شود. ما نیاز مبرم به آرد داریم؛ درحالی که رژیم صهیونیستی حجم زیادی از مواد غذایی را نابود می کند.

مدیر بخش امداد پزشکی در نوار غزه گفت: تعداد زیادی از مجروحان در بیمارستان ها نیاز مبرمی به دارو دارند. صندون حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) وعده داده است که امروز شنبه ۶ کامیون دارو و تجهیزات پزشکی وارد نوا غزه کند.

مجتمع بیمارستانی ناصر نیز امروز شنبه اعلام کرد که یک کودک شیرخواره شش ساله ساکن شهر خان یونس در جنوب نوار غزه به علت گرسنگی و سوء تغذیه جان باخت.

.............

پایان پیام/ ۲۱۸

