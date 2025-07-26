فروش ارز اربعین ۱۴۰۴ در ۱۲۵ شعبه و باجه بانکی روستایی «پست بانک» گیلان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «علیرضا شجاعی» مدیر شعب پست بانک استان گیلان امروز شنبه، ۴ مرداد ۱۴۰۴ در نشست خبری با خبرنگاران از آغاز عملیات فروش ارز ویژه زائران اربعین ۱۴۰۴ در ۱۷ شعبه و ۱۰۸ باجه بانکی روستایی «پست بانک» در استان خبر داد.

وی با اشاره به اهمیت پیاده‌روی اربعین گفت: اربعین برنامه‌ای با اهمیت ملی و دینی است که سال‌به‌سال بر شمار زائران آن افزوده می‌شود. سال گذشته بیش از ۳ میلیون ایرانی در این مراسم حضور یافتند که حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار نفر از استان گیلان بودند.

شجاعی افزود: عراق در ایام اربعین پذیرای حدود ۲۰ میلیون زائر از کشورهای مختلف از جمله ایران، عراق، هند و پاکستان است و تامین خدمات و زیرساخت‌ها در چنین شرایطی بسیار دشوار است. یکی از نیازهای اساسی زائران در این سفر، تامین نقدینگی است که به‌ویژه در مسیر رفت اهمیت زیادی دارد.

مدیر پست بانک گیلان با اشاره به نقش این بانک در تامین ارز اربعین تصریح کرد: امسال ۴ بانک دولتی مسئول توزیع ارز اربعین هستند که پست بانک به دلیل گستردگی شبکه شعب و باجه‌های خود، جایگاه ویژه‌ای دارد. در سطح کشور بیش از ۳ هزار شعبه و باجه آماده خدمت‌رسانی هستند که از این تعداد ۱۲۵ نقطه در گیلان فعال شده است؛ شامل ۱۷ شعبه (عمدتاً در مراکز شهرستان‌ها) و ۱۰۸ باجه روستایی که نسبت به سال گذشته ۷۰ درصد افزایش یافته است.

به گفته شجاعی، فرایند فروش ارز از امروز آغاز شده و تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ ادامه دارد و زائران می‌توانند با مراجعه حضوری به این شعب و باجه‌ها و ارائه گذرنامه، کارت ملی و برگه تردد اربعین یا از طریق ثبت‌نام غیرحضوری در سامانه سماح و پیام‌رسان بله، ارز خود را دریافت کنند.

وی درباره میزان ارز تخصیصی به هر زائر توضیح داد: به هر زائر بالای ۵ سال ۲۰۰ هزار دینار عراقی با نرخ ارز مبادله‌ای (ارز دولتی) تعلق می‌گیرد. سال گذشته پست بانک به ۱۰ هزار زائر در استان گیلان ارز فروخت و امسال امیدواریم این تعداد افزایش یابد.

مدیر پست بانک استان همچنین از ارائه خدمات در دو پنج‌شنبه آینده و حضور در مصلاهای نماز جمعه خبر داد و تاکید کرد: هدف ما از این اقدام، ارزش تجاری و اقتصادی نیست؛ بلکه می‌خواهیم در این کار خیر سهیم باشیم و خیال زائران از بابت تامین ارز راحت باشد.

