به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالروف مهدوی، از علمای شیعه در کابل و استاد حوزه علمیه، از عدم حمایت مالی جامعه شیعه از طلاب و حوزه‌های علمیه ابراز نگرانی کرد.

حجت‌الاسلام مهدوی در مصاحبه با خبرنگار ابنا گفت: امسال حوزه‌های علمیه رکود کرده و پیشرفتی دیده نمی‌شود. رشد طلاب و برنامه‌های فرهنگی وابسته به حمایت مالی است که امسال تقریباً از درون جامعه این حمایت‌ها به صفر رسیده است.

او افزود که پیش‌تر تعدادی از اساتید توسط شورای نظارت بر حوزه‌های علمیه کابل حمایت مالی می‌شدند، اما اکنون این حمایت‌ها متوقف شده است.

مهدوی خاطرنشان ساخت که قبلاً هر مدرسه علمیه سه استاد و یک خادم حقوق دریافت می‌کردند و این امکان برنامه‌ریزی فرهنگی فراهم بود، اما اکنون در نبود استاد و سرمایه، هیچ برنامه‌ای اجرا نمی‌شود و حوزه‌ها در رکود به سر می‌برند.

وی همچنین بیان کرد که امکانات مالی دفاتر مراجع عظام در کابل به شدت محدود شده و این موضوع باعث ناامیدی طلاب شده است.

این عالم شیعه کابل درباره وضعیت دختران در حوزه‌های علمیه نیز گفت که به دنبال تبلیغات و اقدامات اخیر حکومت سرپرست، خانواده‌ها از ارسال دختران خود به مدارس دینی خودداری می‌کنند.

کلاس‌های دختران در حوزه‌های علمیه پس از این اقدامات تعطیل شده و خانواده‌ها اجازه حضور آنها را نمی‌دهند.

شایان ذکر است که در روزهای اخیر شماری از دختران در مناطق مختلف کابل از جمله دشت برچی به اتهام بدحجابی بازداشت شده‌اند؛ هرچند منابع محلی می‌گویند دختران منطقه شیعه‌نشین بی‌حجاب نیستند، اما این اقدامات خانواده‌ها را نگران کرده است.

