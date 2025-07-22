به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای علمای شیعه افغانستان در آخرین نشست خود در مورد مسأله حجاب و رعایت آن بحث کرده و در این زمینه تصمیماتی اخذ کرده است.

نشست شورای علمای شیعه افغانستان به ریاست آیت‌الله صالحی، روز شنبه(۲۸ تیر) برگزار شد و در این نشست مصوب شد که در فرصت‌های باقی‌مانده تبلیغی ایام محرم و ماه صفر، توجه خاصی روی بحث حجاب و رعایت آن صورت گیرد.

یک منبع از شورای علمای شیعه افغانستان اظهار کرد که در این نشست به مسئول بخش مساجد و حسینیه‌های وزارت حج و اوقاف حکومت سرپرست سپرده شد تا این موضوع را به خطبا و مبلغان مساجد منتقل کند که با توجه به آیات قرآنی و مصلحت کلان اجتماعی، موضوع حجاب را در نظر گرفته و از این بحث غفلت نکنند.

شورای علمای شیعه افغانستان در حالی در مورد رعایت حجاب تاکید می‌کند که اخیرا شماری از دختران شیعه از منطقه دشت برچی شهر کابل از سوی ماموران امر به معروف حکومت طالبان به اتهام بدحجابی بازداشت شده‌اند.

برخی از علمای شیعه کابل در این مورد ابراز نگرانی کردند و از سایر علما و مبلغان خواسته‌اند که به منظور رعایت حجاب و جلوگیری از بی‌احترامی، خانواده‌ها را تشویق کنند.

هرچند وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در مورد بازداشت دختران به اتهام بدحجابی توضیحی ارایه نکرده، اما بسیاری از علما و شخصیت‌های سیاسی مخالف طالبان از این رفتار ماموران امر به معروف به شدت انتقاد کرده‌اند.

همزمان با این انتقادات، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل‌متحد در کابل(یوناما) در واکنش به این اتفاقات ابراز نگرانی کرده که این اقدامات حکومت طالبان باعث انزوای بیشتر دختران در جامعه خواهد شد.

